Guardado, “muy cerca” de cerrar su continuidad en el Betis

El centrocampista del Real Betis Andrés Guardado parece estar “muy cerca” de llegar a un acuerdo con la entidad verdiblanca para ampliar su contrato. El mexicano tiene contrato en Heliópolis hasta el próximo mes de junio y todo hace indicar que se podría prolongar.

“No soy un jugador que esconda las cosas. Siempre he expresado mi deseo de continuar. Me siento útil e importante. Estamos muy cerca de cerrar la continuidad. Lo que me amarra a un equipo es el sentirme protagonista más que un contrato. Es una formalidad, mientras que el club me valore y yo sea capaz de dar un nivel se puede seguir”, ha comentado Guardado en Radio Marca Sevilla.

El centrocampista ha repasado la actualidad de su equipo empezando por las sensaciones que dejó la contundente derrota sufrida el pasado viernes en Villarreal. “Siempre cuando se tiene una decepción lo que quieres es que llegue el siguiente partido para borrar la imagen que se dio. La lectura es que no te puedes dejar ir después de una decisión que sientes injusta. El fútbol es eso también. De toda la vida han existido en el fútbol decisiones polémicas. Somos conscientes de lo que hicimos. Hay que ser competitivos e inteligentes hasta el final”.

Preguntado por la fragilidad defensiva mostrada hasta ahora por el Betis en el campeonato, Guardado ha dicho que “en el fútbol no hay una varita mágica que haga que si pasamos a una línea de tres o contratamos un pivote se va a terminar de encajar goles. Uno trata de escuchar lo que puedes aprender de lo que se dice para que no vuelva a suceder. Tenemos un estilo de jugadores que nos gusta más jugar que ir al choque. Gracias al estilo de juego que tenemos podemos evitar en ocasiones los choques. Aunque hay ocasiones en las que hay que ir a pelear”.

Guardado ha reconocido sentirse “cómodo en cualquier parte del centro del campo. Siempre trato de potenciar al que está al lado mío” y ha apostado por su compañero William Carvalho cuando en la entrevista se ha puesto encima de la mesa el asunto del pivote defensivo. “William tiene cualidades de sobra para jugar en cualquier parte del centro del campo. El pivote defensivo es la conexión entre la defensa y el ataque. William es un jugador ideal, nos da mucho la conexión a la hora de sacar la pelota. Nos encontramos muchas veces muy bien. Si queremos ser protagonistas y ser dominador, William encaja en el puesto de pivote”.

Además de resaltar el fútbol de otro compañero, el francés Fekir, “es muy bueno, mejor cuando lo tienes cerca. Es un jugador nivel top, espectacular. Te pueden cambiar un partido con una jugada”, Guardado ha hablado sobre la palabra Europa. “Es la idea y el objetivo. No por el arranque vamos a decir que el objetivo es otro. Estamos a tiempo de engancharnos arriba, de ganar partidos. Esto es muy largo. Si conseguimos victorias pelearemos por estar en Europa.