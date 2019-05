Guardado: “Estoy feliz en Sevilla y no se me pasa por la cabeza irme del Betis”

Se impuso el Betis por 2-5 al DC United, con Guardado de titular, en el primero de los amistosos del equipo verdiblanco en Estados Unidos. Al término del choque, el internacional mexicano, siempre vinculado a la MLS, fue cuestionado por su futuro: “Obviamente, nunca descarto poder venir a la MLS. Es una liga que para los mexicanos es atractiva por el crecimiento que está teniendo, porque cada vez son más los mexicanos que están acá y por la cercanía con nuestro país”, dijo Guardado en rueda de prensa tras el partido entre el DC United y el Betis.

Pese a todo, quiso dejar claro que su presente está en el Real Betis: “Siempre me han involucrado con la MLS, por el hecho de la gran comunidad latina y la cantidad de mexicanos que hay aquí. Ha habido acercamientos para que yo viniera en años pasados… al final, cuando a uno le llegan ese tipo de ofertas siempre pone en la balanza lo que más le importa en ese momento y yo ahora estoy feliz en Sevilla, donde he encontrado una ciudad, un equipo y una afición que me han recibido muy bien, que hacen sentir como en casa y por el momento no se me pasa por la cabeza irme. Tengo un año más de contrato en el Betis y pienso cumplir mi contrato”.

Respecto al partido, en el que el Betis pasó por encima del DC United, actual segundo clasificado de la Conferencia Este de la MLS, el mediocentro mexicano explicó que el equipo se sintió “muy cómodo” en la primera mitad del choque, con largas posesiones de balón y un mayor control del encuentro. Sin embargo, reconoció que el error del portero Joel Robles al principio de la segunda mitad provocó que el DC United “se viniera arriba” y apretase para conseguir el empate en el luminoso.

“Ellos no nos iban a regalar nada, intentaron apretar más, pero tuvimos mucha pegada en frente”, analizó. Preguntado sobre la próxima temporada, Guardado opinó que es “muy pronto” para valorar, pero sí aseguró que el objetivo del equipo será regresar a las competiciones europeas después de acabar este año en la décima posición de la tabla. “Debemos regresar donde el Betis se merece”, concluyó.