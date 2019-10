Guardado: “¿Por qué me voy a ir si estoy bien?”

El centrocampista del Real Betis Andrés Guardado habló de su futuro en una entrevista con la ESPN en la que analizaba su presente y su futuro con el conjunto verdiblanco. A pesar de que algunas informaciones hablaban de que el mejicano se iba a marchar a la MLS norteamericana, el futbolista del Betis aseguraba que “¿por qué me voy a ir si estoy bien y todavía me siento protagonista y querido aquí?”.

Seguía argumentando Guardado que “he tenido ofertas para regresar, tanto de la MLS como a México, pero al final pongo todo en una balanza y mi cabeza no me deja cambiar tan fácil algo que me ha costado a lo largo de los años acá, el respeto que tiene la gente por mí acá, la imagen que tengo acá, el haber sido capitán al llegar a un equipo con el Betis con jugadores de mucha experiencia, de ser titular. Eso me cuesta dejarlo, decir ¿por qué me voy a ir si estoy bien y todavía me siento protagonista y querido aquí?”.

Y es que el mejicano dejaba claro que “hasta que eso no cambie mi cabeza va a seguir con la mentalidad de seguir acá lo más posible, pues a seguir cumpliendo objetivos por acá. Me gustaría quedarme aquí lo más posible y si es hasta el final de mi carrera pues, no sé si sea lo mejor o no, pero eso significaría que he mantenido la actividad, seguir sintiéndome querido, pero jugando, no me gustaría terminar mi carrera jugando fútbol por ahí o estando en la banca”.

Confianza en Lainez

Era obligado que, siendo para medios de su país, le preguntasen a Guardado por Diego Lainez, del que dijo “le he visto un progreso desde que llegó a ahora. Siento que ha ido evolucionando en su juego, aprendiendo a muchas cosas tácticas que yo creo no traía. Era distraído tácticamente. En trabajos tácticos, con Setién y ahora, le costaba entender dónde quería que estuviera, cosas que de joven tienes”.