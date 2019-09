Guardado se pierde el partido contra el Getafe

La primera plantilla del Real Betis ha realizado esta mañana la segunda sesión de trabajo dirigida por Rubi de cara a preparar el encuentro liguero del próximo domingo frente al Getafe correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander. Como viene siendo habitual en estos últimos días, el cuerpo técnico del Betis está trabajando sin los internacionales convocados por sus selecciones, entre ellos el mexicano Guardado.

En el caso del centrocampista azteca, Rubi ya es consciente de que no va a poder contar con su concurso para recibir al Getafe en el Benito Villamarín a partir de las 21:00 horas del domingo. La razón es la paternidad de Guardado. Aunque en principio se daba por seguro que el futbolista iba a poder regresar a tiempo a Sevilla para la disputa del choque, finalmente no va a ser posible ya que el parto de su esposa se ha retrasado, por lo que no va a darle tiempo material a estar de regreso para el partido. Su hija Catalina ha nacido hoy.

Así lo ha adelantado El Pelotazo de Canal Sur Radio, por lo que Guardado causará baja ante el Getafe. De esta manera, Rubi tiene ya dos bajas seguras para el envite ya que a la ausencia del internacional mexicano se une la del extremo Cristian Tello, que sigue recuperándose de sus molestias.

El Betis vuelve a ejercitarse mañana en la ciudad deportiva después de que este mediodía la primera plantilla, el cuerpo técnico y el consejo de administración hayan acudido a Coria del Río a realizar la tradicional ofrenda floral de comienzos de temporada.

