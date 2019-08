El guardián de los buenos hábitos en el Real Betis

«Sí, yo soy el italiano que quitó las pizzas». Con una sonrisa, Giuseppe Ricciardi (Rionero in Vulture, Italia) atiende al paradigma de su tarea en el vestuario del Betis como nutricionista. Su labor es fundamentalmente pedagógica. «Los futbolistas a veces vuelven de un entrenamiento duro y tienen ganas de echarse un platazo de pasta pero ahí estoy yo. El malo de la película. Tienes que ser el pesado que les diga siempre lo que está bien y mal. Les aconsejo hasta qué marca de yogur tomar. Pero es mi trabajo. Al final se dan cuenta porque su rendimiento mejora y el premio está en cuando te lo reconocen», reconoce este italiano de 31 años que estudió nutrición en la Universidad de Florencia y que llegó a Andalucía vía Jerez de la Frontera y tras un máster en el Centro de Alto Rendimiento de Sevilla se integró a la disciplina del Betis hace cuatro temporadas. Ahora quiere que los de Rubi se tomen un buen plato en esta LaLiga.

La diferencia entre piragüístas y remeros, que principalmente trataba antes, y los futbolistas reside en que los primeros «vienen a ti pidiéndote ayuda, interesándose» y al jugador de fútbol «hay que mimarlo para sacar su máximo rendimiento, convencerlo, llevártelo a tu terreno».

De todas formas, distingue y valora la educación con la que llegan las nuevas generaciones. «Es más difícil con los que tienen mayor edad, porque si llevan diez años a ese nivel hay que luchar para ganártelos», pero al haber trabajado con la cantera a veces se ha encontrado con situaciones complejas: «Ahí hablábamos más con las familias para generar hábitos pero a veces… En un torneo con niños de 14-15 años les dábamos frutas varias veces al día y un niño llegó diciendo que no sabía cómo se comía el melocotón. Tuvimos que enseñarles a todos cómo se pelaba y se tomaba».

Parte de su trabajo es eludir los mitos con la comida. «A veces se considera veneno algún alimento porque contiene gluten o lactosa y eso no puede ser así. La alimentación correcta para un deportista o para cualquiera tiene que tener comida real: fruta, pasta, proteínas de calidad, pescado, huevos, lácteos… No se pueden generar miedos. El futbolista puede salir, comer fuera en restaurantes de nivel y hasta tomarse una cerveza pero tiene que aprender a elegir bien. Hay que equilibrar. No puedes tomarte varios que no te aporten nada. No existe la dieta perfecta».