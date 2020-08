Guardiola se acordó de Pellegrini tras la eliminación del City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, tuvo un recuerdo para el que fuera entrenador del equipo inglés entre 2013 y 2016, Manuel Pellegrini, actual entrenador del Real Betis. El chileno consiguió que los celestes alcanzasen la semifinal de la Champions League en la temporada 2015-2016, donde cayeron ante el Real Madrid.

Tras caer derrotados ante el Olympique de Lyon (1-3) en los cuartos de final del torneo europeo, el catalán comentó que “el fútbol te da otras oportunidades y lo vamos a intentar. Esta competición a un partido tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hay clubes que intentan romper una barrera que se le está complicando… la barrera de cuartos se nos está complicando y un día la romperemos, aunque (Manuel) Pellegrini lo consiguió. Este grupo un día romperá la barrera. Estaremos más años ahí”.

Se da la circunstancia de que tras el chileno se sentó en el banquillo Guardiola, y desde entonces el City no ha sido capaz de pasar de cuartos en la Champions, algo que esperaba hacer esta temporada, pero que de nuevo no ha sido posible. Con esta eliminación ya no queda ningún equipo inglés en la competición.

Pellegrini, en su época en el Manchester City, consiguió dos Copas de la Liga y una Premier League además del ser el primer entrenador que llevaba a los sky blues a las semifinales de la UEFA Champiosn League.