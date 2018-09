Haro, sobre Europa: del “partido a partido” al “hay que optar a todo”

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha atendido a los medios de comunicación antes de que el equipo tomara el vuelo que va a trasladarlo hasta Grecia. Quique Setién ha querido viajar antes de lo habitual y ha adelantado el vuelo un día. El empresario, que acompaña a la expedición, hablaba de los retos que tienen los verdiblancos.

Así, Haro comentaba que “estoy muy feliz con volver a Europa, algo que pone de manifiesto el crecimiento deportivo que estamos teniendo. Acogemos esto con mucha ilusión. Queremos ir partido a partido, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Pero hay que optar a todo. Y eso es ir a ganar el primer partidos”.

Asimismo, Haro indicó que “es muy importante porque representa crecimiento deportivo y de la entidad. Hoy por hoy, o estás en Europa o no estás. Nos gustaría llegar lo más lejos posible, pero nos ha traído hasta aquí la humildad y el trabajo. Si nos olvidamos de eso, caeremos en el fracaso. Partido a partidos. Si ganamos este jueves se nos pondría todo de cara”.

Para terminar, Haro habló de la falta de experiencia del Betis en Europa en los últimos años: “Hay muchos jugadores con experiencia en Europa. Son conscientes de lo que suponen estos ambientes. No nos preocupa eso. Será un ambiente para disfrutarlo. Sólo con el nombre no se va a Europa. Debemos optar a estar de forma asidua. Pero esto no se consigue con el nombre, sino con trabajo”.