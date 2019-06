La explicación de Haro y Catalán a los 7 folios entregados a Serra

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, y el vicepresidente de la entidad y consejero delegado, José Miguel López Catalán, han atendido a los medios de comunicación para informar de la nueva reeestructuración del área deportiva del club verdiblanco. Ambos han comentado también la salida de Serra Ferrer como vicepresidente deportivo de la entidad la pasada semana. “Tuvimos una primera reunión en la que de forma verbal le explicamos a Lorenzo los cambios necesarios que creíamos en el Betis. Le dimos una semana para que se lo pensara y tras ese tiempo nos volviéramos a reunir, él seguía sin entender lo que le decíamos y nos pidió que se lo explicásemos por escrito para entenderlo mejor. No era para humillar a nadie. Era mostrar cómo se trabajaba y cómo queríamos que se trabajara. Como todos habéis visto, Lorenzo no ha tomado bien esa visión y él lo ha sentido como una humillación. Siete folios pueden parecer muchos, pero son necesarios para hacer esta reorganización. Queríamos sumarle en el proyecto paro seguir firmes en el paso adelante dado para una evolución“, analizaba López Catalán.

Ángel Haro ha indicado que el único fin es tomar decisiones para que el Real Betis siga creciendo. “Cuando se han tomado decisiones valientes no hemos dudado ni hemos usado ningún escudo. Los béticos al fin y al cabo son los que tienen que decidir en la junta de accionistas. Si creen que no lo estamos haciendo bien y nos quitan su apoyo, no pasa nada”, comentaba.

El propio Ángel Haro explicaba la nueva estructura deportiva de la siguiente forma. “Lo que se ha hecho ha sido un cambio de modelo organizativo. Si decimos que el área deportiva ha sido un desastre estamos diciendo que nosotros somos un desastre porque estos dos años hemos trabajado codo con codo con Lorenzo y el resto de miembros. Lo que queremos es una línea de trabajo que ofrezca las posibilidades necesarias para seguir mejorando el nivel del equipo”, finalizaba.