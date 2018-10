Haro: “Quique Setién tiene una nota muy alta en el Betis”

Ángel Haro, presidente del Real Betis, se refería a la labor desempeñada por Quique Setién, técnico verdiblanco, al frente del equipo en estas dos temporadas. El mandatario heliopolitano, en declaraciones a “El Larguero”, de la Cadena Ser, manifestaba que “Setién tiene mucho mérito de lo que está pasando en el Betis porque está haciendo que los jugadores crean en el sistema y lo ponen en práctica en cada partido. Tanto Quique como todo el cuerpo técnico y la comisión deportiva trayendo jugadores de nivel alto. Todos están haciendo su trabajo. Quique Setién tiene una nota muy alta en el Betis”.

Y se refería Haro a su especial sintonía con el entrenador. “En general con Quique da gusto estar en el plano futbolístico o en cualquier tipo de conversaciones. Es ameno, cercano y estar con él es un placer”, consideraba el presidente, que recordaba la coincidencia de la afición de ambos al ajedrez.

Acerca de la posibilidad de que otros equipos se interesen por Setién, el presidente bético aseguraba que “entiendo que Quique es hombre de cumplir sus contratos y tiene que pasar algo raro para no terminarlos. Nunca se sabe si llega un equipo como el City, que son palabras mayores, y hay que ver la situación en cada momento. Pero ahora mismo estamos contentos con Quique y lo veo contento y cómodo. No tenemos ninguna preocupación”.

Setién ha sido claro cuando ha tenido que manifestar su opinión en la sala de prensa, como cuando fue preguntado por los pitos a Francis. Y Haro lo defiende. “Cuando ve algo que entiende injusto lo dice y hay que respetarlo. Hay cosas que ayudan y pitar al equipo no lo hace. Es una minoría. La afición del Betis ha demostrado en situaciones prácticamente de desahucio que siempre ha estado ahí y no es sospechosa. Los pitos no ayudan. Personalmente, si veo que el equipo no está jugando bien entiendo las discrepancias pero creo que hay que apoyar siempre a los jugadores y cuando acabe el partido que la gente se exprese como quiera, pero siempre de manera educada y si se pierden las formas hay que reprobarlo, obviamente”, consideraba el presidente del Betis.