Haro: “Serra nos ha comunicado que no le encaja el rol que le hemos ofrecido”

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha querido explicar la decisión de Lorenzo Serra Ferrer de abandonar el club, enmarcándola en una reestructuración deportiva cuyo nuevo rol planteado no ha sido aceptado por el balear.

“Es una situación que se ha producido porque en este nuevo cambio de organigrama entendemos que Lorenzo es necesario, una figura clave formando parte de la comisión deportiva justo donde se toman las decisiones del club, de una manera relevante porque hablamos de un vicepresidente deportivo. No queríamos que estuviera en la cocina, sino en la toma de decisión. Queríamos un área deportiva muy extensa y donde más valor nos aporta es en la toma de decisión. Ha pedido la reflexión oportuna y nos ha comunicado que no le encaja ese nuevo rol. Le agradezco todo el trabajo que ha hecho. No se pueden llevar los béticos la impresión de que el área deportiva ha sido un desastre. Lorenzo no continua. El Betis siempre será su casa y es una pena que en estos días no hayamos podido convencerlo”, aseveró.

Seguía explicando y razonando los cambios Haro comentando que “hemos hecho un análisis que ha terminado en una evolución del área deportiva, con una nueva estructura desde el punto de vista organizativo y donde una única persona intentando organizar ese área es insuficiente y lo hemos hecho más departamental con un coordinador. Y sobre todo la secretaría técnica para que llegue lo más ágil posible la información a la comisión deportiva para tener mejores opciones de fichajes en el club. Entendíamos que esa opción había que hacerla y en eso estamos”.

Seguía el presidente del Betis comentando que “va a ser una nueva estructura y vamos a reforzar la Secretaría Técnica con medios humanos y materiales. Tenemos que mejorar la interconexión del área deportiva con el resto de áreas. No queremos estar López Catalán y yo en áreas de negociaciones para que en el Betis no haya nadie imprescindible y que la propia estructura lleve bien el trabajo esté quien esté. Habrá información más eficaz y rápida y eso va a significar un cambio importante, a mejor. Estamos en un proceso donde nuestra responsabilidad lleva este tipo de valoraciones”.