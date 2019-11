Haro, sobre Serra Ferrer: “El beticismo no quiere salvadores, el escudo está por encima de todo”

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, atendía a los medios de comunicación tras el acto de renovación de Sergio Canales como futbolista del conjunto verdiblanco. El máximo dirigente de la entidad ha querido recordar cómo fue la salida de Lorenzo Serra Ferrer del club. “A mí me gustaría recordar un poco cómo fue la salida de Lorenzo (Serra Ferrer). Sabéis que en aquel momento se le planteó que estuviera en la entidad con el rol que vino a desempeñar, como consejero con un alto nivel en la comisión deportiva y él decidió que no quería seguir. Desde ese momento nos pusimos a su disposición para que eligiera la forma de salir. Él eligió la forma más adecuada. Fuimos generosos, se le dieron las máximas facilidades económicas”, aseguraba el presidente del Real Betis.

También ha dado Ángel Haro su punto de vista de la aparición el pasado sábado de Lorenzo Serra Ferrer por el Benito Villamarín. “Yo mismo lo llamé, le ofrecí las puertas de su casa abiertas para cuando quisiera venir. Nos enteramos por la prensa que iba a venir y el club se puso a disposición de Lorenzo para invitarlo. No lo invita José Miguel López Catalán como consejero delegado, ni Ángel Haro como presidente, ni el consejo de administración, lo invitaba el Real Betis como entidad. Él declinó la invitación porque comentaba que iba a ir a su localidad de abonado y finalmente resultó que iba al palco de otro exconsejero“, decía Haro.

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, quiso destacar la actitud de los aficionados verdiblancos. “Tengo que destacar la actitud que tuvo el público. La afición demostró que es una afición madura, inteligente, que tenía que animar al equipo al margen de posibles crispaciones que se podían haber creado en torno al retorno de Lorenzo en esa localidad y por eso recalcar que el beticismo no quiere salvadores, no quiere personalismos. El escudo está por encima de todo. Y creo que un ’10’ para la afición“, afirmaba.

Por último, valoró las declaraciones de Lorenzo Serra Ferrer en las que aseguró que no le gustaba que los aficionados béticos utilizasen el término ‘Manquepierda‘. “Me sorprenden esas declaraciones después del tiempo que ha estado Lorenzo Serra Ferrer aquí. El ‘Manquepierda no es en absoluto un símbolo de resignación, es un símbolo de lealtad. Es parte de la herencia que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de lo que significa el Betis. Gracias al ‘Manquepierda’ existe el Betis que existe hoy en día. Y por supuesto esto no tiene que estar regido con la ambición. Este consejo de administración es muy ambicioso. Yo mismo, cualquiera que me conozca sabe lo competitivo que soy, no me gusta perder a nada. Pienso que el segundo es realmente el menos malo de los malos. Eso no significa que tengamos que renunciar al ‘Manquepierda’, que si de mí dependiese, debería estar en el estadio en letras grandes”, finalizaba.