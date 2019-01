Huesca-Betis (2-1): Otra vez apareció el equipo que resucita a muertos

Huesca 2 Betis 1 SD. Huesca: Santamaría; Miramón, Etxeita (Ávila, m. 58), Pulido, Ínsua, Akapo; Rivera; Moi Gómez, Melero (Gallar, m. 66), Ferreiro; y ‘Cucho’ Hernández (Sastre, m. 84). Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Feddal (Guardado, m. 58); Francis (Joaquín, m. 81), Javi García, William Carvalho, Canales, Tello; Sanabria y Loren (Lo Celso, m. 58). Goles: 0-1, m. 55: Sanabria, de penalti. 1-1, m. 74: Ferreiro. 2-1, m. 79: Rivera. Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Feddal, ‘Cucho’ Hernández, Etxeita, Francis, y Moi Gómez. Incidencias: Unos 7.000 espectadores en el estadio de El Alcoraz, con presencia de aficionados verdiblancos. Noche fría en Huesca, pero terreno de juego en perfectas condiciones. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del presidente del club oscense.

Horrible partido del Betis en el arranque oficial de 2019 en El Alcoraz frente al Huesca. Y es que volvió a aparecer esa versión verdiblanca que resucita a equipos literalmente muertos. Y esta vez fue al colista, un equipo oscense que no ganaba un partido en LaLiga desde la primera jornada de la competición y que veía como el resto de rivales se le escapaba demasiado en la lucha por la salvación. Ya lo avisó Quique Setién en la previa: “Los últimos cuatro equipos que se han enfrentado al Huesca en el último mes las han pasado canutas para superarles”. Pues el Betis, ni por esas. Ya ocurrió en Villarreal, precisamente la última derrota de los verdiblancos en la competición liguera. El Betis que quiere hacer cosas bonitas en este 2019 no puede permitirse el lujo de perder en casa del último y haciendo un malísimo partido.

El Betis desperdició los primeros cuarenta y cinco minutos. Los tiró. Básicamente, porque sí tuvo la posesión del balón, pero los acercamientos ante la portería rival se quedaron en eso, llegadas. Porque no hubo peligro, no hubo tiros a la meta defendida por Santamaría. Setién cambió algo la idea de inicio y comenzó con un doble pivote, formado por William Carvalho y Javi García, y dos delanteros, Sanabria y Loren. Pero la fórmula no salió bien y el partido se convirtió en un festival del error por parte bética. Sobretodo, protagonizados por Feddal, tras una tarjeta amarilla rápida que vio, y por Javi García. Desconocido el murciano, que cada vez que tenía el balón en sus pies ralentizaba la circulación de la pelota e incluso le quitaron en más una ocasión el esférico, provocando problemas atrás, aunque entre Mandi y Bartra sofocaban incendio tras incendio.

El Huesca hizo trabajar más a Pau López que el Betis a Santamaría. Y ahí estaba la prueba de los cero tiros a puerta y evidentemente cero ocasiones de gol. Si estuvieron fallones Javi García y Feddal, William Carvalho y Canales ofrecieron la imagen contraria y todo lo que hicieron lo llevaron a cabo casi a la perfección, siendo los mejores jugadores béticos en el primer tiempo. Al descanso, la mejor noticia era el empate a cero inicial.

El arranque del segundo tiempo no cambió el guión y el Huesca siguió mejor sobre el terreno de juego, pero la película cambió en el minuto 54. Por fin Tello, que siguió cambiado de banda respecto a Francis, logró meterse en el área tras una jugada personal y fue objeto de penalti por parte de Etxeita. El central vasco ya tenía una tarjeta amarilla y el colegiado, De Burgos Bengoetxea, decidió no castigar con penalti y segunda cartulina al cuadro oscense. La pena máxima la lanzó Sanabria quien, no sin suspense, consiguió batir a Santamaría, que tocó el balón, y adelantó al Betis en el marcador. Era el minuto 55. La tuvo justo un minuto después ‘Cucho’ Hernández, pero el delantero colombiano, después de una parada de Pau López, echó el balón fuera.

Setién decidió meter en el campo más calidad en el centro del campo para poner definitivamente el partido de cara y Lo Celso y Guardado sustituyeron a Loren y Feddal. Y ciertamente hubo muchos minutos en los que el Betis buscó cerrar el partido. Tuvo aún más el control del balón y tuvo una clara opción en las botas de Tello para hacer el segundo tanto, tras un espectacular pase al hueco de Lo Celso. Pero el sabadellense centró atrás y la defensa despejó el peligro. Y eso le costó al Betis, puesto que el Huesca iba a empatar el partido. En el minuto 74, con el Betis saliendo de su área, Tello erró en un pase fácil y provocó un contragolpe del conjunto local que terminó con el gol de Ferreiro. Lo que cambia el partido con una jugada. Cinco minutos después, el cuadro de Francisco iba a remontar el partido. Una falta lateral que botó Moi Gómez la despejó William Carvalho, pero la pelota le llegó en la frontal del área a Rivera que enganchó el balón y disparó cruzado para batir a Pau López. No hubo tiempo para más en los últimos diez minutos del partido.

Mal encuentro de los verdiblancos, que debe servir para reflexionar, y mucho, porque si se quieren hacer cosas grandes en este 2019 y en el futuro más cercano, no puede permitirse el lujo de caer ante un equipo que sólo había sumado 8 puntos en las primeras 17 jornadas de LaLiga.