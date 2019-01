Huesca – Betis (2-1): Una desilusión que parecía erradicada

Si el Betis crece es para apartar de su camino estos días. Los viejos del lugar avisaban en las previas. No tenía buen color la tarde. Camino de flores con tanta revisión de un 2018 brillante. Un colista que no había ganado en casa. Frío. Noche de Reyes. Un avión que no pudo aterrizar. Un autobús averiado. Y el Betis. Ese equipo que se crece en la adversidad de las etapas de montaña y que cae en el llano. Un sello que le abraza hasta asfixiarle en su sed de victorias continuadas durante toda su historia. Un clásico que el crecimiento ha de dejar atrás. Porque si en Heliópolis quieren alcanzar las cotas para las que se ve que este equipo está preparado ha de evitar desilusiones de este calado. Como la de aquel 0-3 con el Levante. Ni siquiera se atendió el aviso del día del Eibar, tan reciente. Nunca estuvo cómodo en El Alcoraz salvo unos minutos en los que embridó el partido tras el 0-1 de penalti de Sanabria, en la segunda mitad. Justo cuando pudo hacer el 0-2 llegó el 1-1 y luego el 2-1. Un Huesca hambriento ante un Betis enfriado, como queriendo hacer fácil lo que jamás tuvo controlado. Se le escapó un partido y regaló a los suyos una derrota de las que duelen.

Seguramente empezó a perder desde la pizarra. Puesto que Setién atendió a la rotación pensando más en lo que viene que en lo que tenía entre manos. Lo Celso en el banquillo es un lujo hoy en día. Un regalo al rival. Pero el Betis, con lo que tenía sobre el césped, también tenía que ganar. El partido de la intensidad, de la voluntad, se lo llevó de principio a fin el Huesca. Obvia su necesidad pero no así el deseo de vencer, que ha de ser innegociable. Y así se siembra una derrota con esa forma que ya harta al bético de tener que maldecir la suerte de su equipo cuando menos se lo espera. Porque LaLiga está para dar un salto y coquetear más con la Champions que con estar dentro o fuera de Europa. Levante, Valladolid, Eibar, Huesca… Le dio un punto al Dudelange, resucitó a un Villarreal aturdido. Y ganó en el Camp Nou, el derbi… Claro que puede perder el Betis pero ha de saber administrar una regularidad que le permita superar a rivales de este fuste y que no se atragante en fechas así. Si el Betis se hace grande es para que los puntos previsibles, que serán muchos, no se escapen de esta manera.

El Huesca tenía claro su plan. No sorprendió a nadie. Defensa de cinco, presión alterna, asfixia al mediocentro y a ver si caía algo arriba. En el minuto 7 se produce un recorte de Francis en el área que bien pudo pitar De Burgos Bengoetxea como penalti pero la mala interpretación del salto del malagueño le sirvió de coartada para no señalar lo que pareció falta dentro del área. No arregla ahí el Betis pronto el partido y se va sintiendo cada vez más incómodo, como hace unos días ante el Eibar. Loren anda torpe y Sanabria, directamente, no está. Eso arriba, pero el problema mayor está en dos hombres de los que se espera mayor fiabilidad: Feddal y Javi García. El primero anda desconocido al llegar tarde a acciones y arriesgar con una amarilla y el segundo perdió un saco de balones en zonas comprometidas. El Huesca sí tiraba a puerta y el Betis necesitaba resetear. Es decir, el descanso y algún cambio.

No cesa de producir despropósitos en controles, elección de pase, ajustes de colocación… Pero en este desconcierto, en un partido descontrolado que va de área a área hasta el error en los metros finales es Tello el que entra con profundidad tras pase de Sanabria. El catalán recorta a Etxeita y es zancadilleado por el vasco. Penalti. Sanabria lo lanza mejorable y, con emoción, hace el 0-1. Ya había hecho lo más difícil el Betis. Ahora, a pausar.

Cucho falla en un remate franco ante Pau. Con el susto en el cuerpo, Setién mete a Lo Celso y Guardado por Loren y Feddal. Control. Aparece el mejor Betis del día. El balón circula estable. Va de lado a lado. Todos se coordinan. Desaparecen los fallos… momentáneamente. El balón vive más en el área del Huesca pero nadie impulsa el segundo gol, el que daría tranquilidad y sentencia. Lo Celso dejó solo a Tello en una carrera hacia Santamaría que el catalán no quiso acabar con atrevimiento y buscó el pase a Canales, salvado por Miramón. Ahora otro servicio de Tello desde la derecha pero no llega Lo Celso lanzándose en el área pequeña. El 0-2 se resiste tanto que convierte el perdón en antesala del daño propio. Vuelve a ser Tello pero ahora en su reverso negativo. En una pérdida terrible que se convierte en ataque local y en gol de Ferreiro aprovechando el despiste en la marca de Guardado. El Huesca se lo cree y muerde. Una falta lateral es botada al área, despeja Carvalho y en la frontal fusila Rivera el 2-1. A partir de ahí el Betis, descabezado, persigue sombras lamentando su suerte, su mala gestión de un partido que tenía ganado y su incapacidad de batir a un colista al que le dio un regalo de vida que nadie le había concedido.