Huesca – Betis: la cuenta atrás de la ilusión

Huesca 0 Betis 0 Santamaría; Miramón, Exteita, Insua, Akapo; Musto; Chimy Ávila, Moi Gómez, Melero, Ferreiro; y Cucho Hernández. Pau López; Mandi, Bartra, Feddal; Francis, William Carvalho, Canales, Lo Celso, Tello; Joaquín y Loren. De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Santander. El Alcoraz (20.45 / beIN LaLiga).

El año 2019 guarda muchas esperanzas para los béticos. Con motivo. El equipo de Quique Setién apunta alto. A esas cotas que parecían inalcanzables hace no tanto. Ahora se ha rodeado de elementos para, al menos, alimentar una ilusión. Empieza la cuenta atrás para un bloque que no renuncia a nada. Ambición es la palabra. Situado donde debe en las tres competiciones que afronta, lo que importa es lo que viene ahora. Desde este cinco de enero hasta finales del mes de mayo. Huesca como el primer peldaño que subir para completar una ilusión gestada durante años de sufrimiento y fidelidad. El colista que nunca lo pone fácil. Un novato con orgullo pero cuyos resultados son tozudos. No ha ganado en El Alcoraz. Ahí debe confirmar el Betis que es mejor. A pesar de sus bajas, a pesar del frío, a pesar de que anoche la expedición tuvo que aterrizar en Zaragoza. Ganar es lo que mantendrá viva esa esperanza verde que hoy estrena 2019 en el Alto Aragón.

Sidnei, Junior, Inui, Sergio León y Kaptoum. Pocas veces ha tenido en esta temporada el Betis un parte de bajas tan extenso. Las rotaciones y el buen cuidado de fisioterapeutas y médicos habían preservado la salud de la plantilla pero el año ha comenzado con un repóker de ausencias que condiciona los planes de Setién, puesto que el jueves vuelve la Copa del Rey, otro de los frentes importantes para este equipo. Las bajas han obligado a Setién a tirar de Guardado, que ha llegado justo de entrenamientos de calidad con el grupo para este encuentro después de la recuperación de la lesión muscular ante la Real Sociedad, y del canterano Tellado, un juvenil que completa la convocatoria. En todo caso, las excusas no sirven frente a un conjunto como el Huesca al que los béticos superan en 18 puntos a estas alturas del campeonato.

El Betis arranca 2019 tras el balance positivo de 2018, un año de muchas victorias, pero con la intención de mantener la senda tras tomar nota del serio aviso que dejó escrito el Eibar en el Villamarín. Nada será fácil en este campeonato. El Huesca es de esos equipos correosos que genera oportunidades y que no tienen nada que perder. Los verdiblancos no pueden permitir atragantarse en un día así porque una vez que ha entrado en puestos europeos no debe salir de ellos, porque el siguiente rival liguero es el Real Madrid y porque esta noche los niños béticos se merecen un regalo anticipado de Reyes Magos viendo a su equipo sumando los tres puntos en El Alcoraz.

El Huesca se presenta con Gallar pero sin Aguilera ni Gürler, pero sobre todo con la necesidad de puntuar para no anticipar el previsible adiós a la categoría. El frío será uno de los aliados del bloque oscense, ya que el grado de temperatura que se espera cuando empiece a rodar el balón recuerda a las dificultades que el Betis tuvo en Luxemburgo frente al Dudelange, un rival claramente inferior.