El impacto anímico y numérico del derbi en el Betis

Complicado amanecer de Domingo Ramos vivieron los aficionados y profesionales verdiblancos. La derrota sufrida en el segundo derbi sevillano de la temporada provocó que a muchos les costara conciliar el sueño en las horas posteriores al encuentro jugado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. A lo largo del día de ayer se mezclaban los análisis de lo ocurrido sobre el césped de Nervión y el transcurrir de la jornada futbolística. El Betis tenía algo en juego en cuatro de los cinco encuentros ligueros disputados el domingo.

Situación en la tabla

El empate en el último instante de Jorge Molina en Valladolid, la ajustada victoria del Athletic ante el Rayo, el postrero gol de Jordan para el Eibar contra la Real Sociedad y el triunfo del Valencia contra el Levante. Resultados que dejan al Betis en la novena posición con 43 puntos sin olvidar que esta noche se completa la jornada con el partido del Leganés (tres puntos menos en la tabla que el equipo bético) ante el Real Madrid. Quedan los futbolistas dirigidos por Quique Setién a 8 puntos del quinto clasificado (Getafe), a 6 del sexto (Valencia) y a 3 del séptimo (Athletic). Tras el derbi, el conjunto verdiblanco tiene por delante seis compromisos. El primero tendrá lugar el domingo por la noche en el Benito Villamarín ante el Valencia. Tres días más tarde tocará visita del equipo verdiblanco al campo del Levante y el lunes 29 de abril será el Espanyol el que viaje hasta Sevilla para jugar en Heliópolis. A continuación, el Betis volverá a hacer la maleta para jugarse los puntos a domicilio contra el Eibar. Ya sólo quedará recibir al Huesca en la penúltima jornada antes de visitar el Santiago Bernabéu para cerrar el campeonato ante el Real Madrid.

Los 90 minutos de Nervión

Quedó bien claro en el derbi del sábado lo que puede acercar o alejar del triunfo el manejar con acierto o no el desarrollo del juego en ambas áreas. El partido ante el Sevilla provocó que el foco señalara a varios futbolistas béticos. En ataque, Jesé vivió una auténtica pesadilla. No fue capaz de leer en condiciones ninguna de las ocasiones en las que tuvo su oportunidad ante la portería rival. El debate sobre la planificación de la delantera, abierto desde prácticamente el inicio de la temporada, cobró mucha más fuerza después de lo visto en el derbi. El Betis ha echado en falta una mayor aportación de los futbolistas de ataque y han sido jugadores como Lo Celso o Canales los encargados de solucionar varias papeletas. Problemas en la definición ante la portería contraria y también a la hora de defender la propia. En el derbi se detectaron errores puntuales en las acciones de los tres goles del Sevilla que terminaron por costarle muy caro al equipo verdiblanco. No se trató de algo circunstancial. En las últimas cinco jornadas ligueras no ha sido capaz el equipo de Setién de acabar con la portería a cero. Encajó ante el Barcelona (1-4), Rayo (1-1), Real Sociedad (2-1), Villarreal (2-1) y Sevilla (3-2). Messi y Luis Suárez pasaron por encima de la defensa bética en Heliópolis. Luego, el Betis concedió muchas ocasiones en Vallecas y se salvó de la derrota por las intervenciones de Pau y por la falta de eficacia local. En Anoeta, la defensa verdiblanca no cerró nada bien ni en el gol inicial de Juanmi ni en el que desniveló el partido logrado por Oyarzabal. Y ante el Villarreal, Funes Mori aprovechó la falta de contundencia en las marcas de la defensa bética para marcar de cabeza a la salida de un saque de esquina. Hay que remontarse a la visita al campo del Celta del 10 de marzo para encontrar un partido en el que los verdiblancos salieron imbatidos (0-1).

La figura de Setién

La derrota sufrida también afectó a la figura del entrenador. Setién, invicto hasta la noche del sábado en los cruces contra el Sevilla, vivió la cara amarga del derbi. A la cabeza de las críticas, la no inclusión en el once inicial de Tello, incisivo en el ataque bético de las últimas jornadas. Luego, no movió el banquillo hasta 10 minutos después de encajar el 2-1. La visita del Valencia se convertirá en un nuevo examen para él.