Incógnita de nivel en el centro del campo del Betis

A la inquietud ya existente en Heliópolis por el rendimiento de la medular en las primeras ocho jornadas del campeonato, se han unido en los últimos días las noticias vinculadas de manera directa a uno de los futbolistas que, precisamente, juega en el centro del campo del equipo verdiblanco, William Carvalho. El futbolista fue liberado por la Federación Portuguesa al detectarse molestias en la zona lumbar después de estar un par de días a las órdenes del cuerpo técnico del combinado nacional. Una vez en Sevilla, la entidad verdiblanca anunció a través de un comunicado que, tras ser evaluado por los servicios médicos del Real Betis, a William Carvalho se le ha diagnosticado «una hernia disco lumbar L5-S1 reactiva. La valoración de la lesión queda pendiente de una valoración por parte del especialista correspondiente». En el texto se añadió que «el jugador evoluciona favorablemente de la lesión grado I en el sóleo de la pierna derecha», en referencia a las molestias que impidieron al centrocampista estar disponible para el compromiso liguero jugado por el Betis ante el Eibar el pasado viernes 4 de octubre.

Hay preocupación en Heliópolis por los tiempos de la recuperación. Pese a lo llamativo del asunto, se trata de una lesión que se da con cierta frecuencia entre los futbolistas de elite. Jugadores de alto nivel, con amplio recorrido en Europa, sufrieron episodios de hernia discal en el inicio de su carreras y posteriormente consiguieron rendir, entre otras cosas, a base de llevar a cabo mucho trabajo específico para fortalecer la espalda. En Primera división hay antecedentes de futbolistas que siguieron jugando tras sufrir hasta dos hernias de disco y tener que pasar por el quirófano. Otro casos no fueron tan favorables. A veces, incluso, no se observan síntomas y el futbolista afectado por una hernia puede seguir compitiendo sin tener que operarse. Algunos servicios médicos apuestan de inicio por tratamientos conservadores llevados a cabo por fisioterapeutas sin descartar la posibilidad de una infiltración. Y en función de la evolución del futbolista se toma la decisión de pasar o no por el quirófano.

Ahora, el beticismo sigue con atención las novedades que se puedan ir registrando en torno a un futbolista muy importante en el esquema de Rubi. De hecho, el portugués ha sido titular siempre que ha estado a disposición del técnico. William sólo se ha perdido minutos en el presente campeonato por sanción o lesión. Ante el Getafe, en la cuarta jornada, fue expulsado con tarjeta roja directa a los 25 minutos. Fue castigado con un partido de suspensión y no pudo estar en el desplazamiento de la siguiente jornada al campo del Osasuna. Con el portugués en el terreno de juego durante los 90 minutos, el Betis acumula dos victorias (Leganés y Levante) y tres derrotas (Valladolid, Barcelona y Villarreal). El día del Getafe, William fue expulsado diez minutos después de que el equipo madrileño se adelantara en el marcador y el Betis, con diez futbolistas, logró la igualada final en la segunda.

A la espera de saber qué ocurre con la lesión del portugués, las miradas se centran en Rubi y el posible ‘plan B’ de cara al regreso de la competición liguera. «El pivote defensivo está bien cubierto con Javi García, William Carvalho y Guardado. A medida que avanza el campeonato vas afrontando partidos y vas viendo que igual nos puede falta algo de contundencia en ese aspecto. Al final del mercado estival era uno de los puestos que estuvimos viendo y valorando, pero en el fútbol a veces puedes acometer algunas cosas y a veces no», dijo antes de conocerse el parte médico del Betis el coordinador del área deportiva de la entidad verdiblanca, Alexis.