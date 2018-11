Inui: “No me siento atascado pero quizás desde fuera se ve mejor cómo estoy”

No le gusta hacer esperar a nadie y acude a la entrevista con una sudadera y recién terminado el entrenamiento. Alterna simpatía y sonrisas con una rabia que deja escapar a veces ante una situación contra la que combate. Quiere jugar más. Quiere demostrar el fútbol que tiene dentro. Takashi Inui (Omihachiman, Japón, 1988) repasa su momento actual, el recuerdo del Mundial, las motivaciones de su infancia y su adaptación. Entiende casi todas las preguntas en español pero se apoya en Sashi, la intérprete, para expresarse con mayor comodidad en japonés.

—¿Cómo se encuentra?

—Estoy contento en el Betis pero ahora no estoy aportando nada al grupo en los partidos y eso me da rabia. No puedo estar contento conmigo mismo.

—¿Qué puede hacer para cambiar la situación?

—Simplemente estoy dentro de una época mala. Por supuesto que las he tenido mejores pero no quiero darle más vueltas a la cabeza. Mi intención es jugar y recuperar sensaciones. Cuando pase eso ya irá cambiando todo.

—¿Qué piensa de lo que ha dicho el entrenador sobre su atasco mental, que el Mundial le afecta?

Empieza a responder pero se queda callado. Se acerca Quique Setién: «Dile que yo le quiero mucho a Taka. Aunque no le ponga ahora que le quiero mucho, aunque no le ponga ahora que estoy encantado con él. ¿Me oyes? Que está un poco atascado de aquí, de aquí (se señala la cabeza). Es mi percepción. Pero que le quiero mucho, que va a jugar y que es un jugador importante para nosotros. Y que ahora está un poco más tal pero que confiamos mucho en él». Y se funden en un abrazo. «Que lo sepas». Inui sonríe y escucha a Sashi, la intérprete.

—Yo no entendía lo que decía el entrenador. Que si estaba anímicamente atascado… Yo no siento eso. No veo que después del Mundial esté de esta manera pero igual es así y no lo veo, no lo siento. Es posible que desde fuera se vea mejor y por dentro tengo que asumirlo.

—Y si es así, ¿cómo lo cambiará?

—Simplemente jugando y encontrando un resultado. Lo que quiero es jugar.

—En Barcelona sí estuvo unos minutos con el partido vivo, ¿le vino bien?

—En esos minutos, aunque sean pocos, puedo cambiar las cosas. Y también entrenando a tope, porque lo doy todo.

—¿Está orgulloso de haber participado en un partido del que está hablando todo el mundo futbolístico?

—Este equipo ha podido demostrar que puede ganarle a todo un Barcelona y eso está muy bien para el grupo pero para mí, como no pude jugar mucho, no supone nada diferente.

—Entiendo que vino al Betis para poder ganar partidos así.

—Por supuesto que sí.

—¿Y por el estilo de juego?

—También.

—En este sistema Setién le pide que juegue más por dentro y no en la banda, ¿se ve diferente?

—Mi manera de jugar habitual es desde la banda hacia el centro y el entrenador ahora me exige jugar por dentro, no es mi zona natural. No estoy satisfecho por cómo me están saliendo las cosas y me está costando. Gio (Lo Celso), Joaquín o Canales lo están haciendo mejor y entiendo que ellos sean titulares pero estoy trabajando para volver a ser titular.

—¿Espera poder habituarse y crecer esta temporada?

—Por supuesto que quiero crecer y evolucionar. Cuando decidí venir ya había entendido que esto podía pasar, porque el Betis es un equipo grande, pero sin poder jugar no puedo crecer. Puedo aprender por detrás pero lo principal es que pueda jugar.

—Usted dijo que consideraba a Mendilibar como a un padre, ¿Setién juega el mismo papel?

—Sí, también lo siento como un padre. Se le ve como es, tanto personal como profesionalmente.

—¿Qué jugadores de la plantilla le han llamado más la atención?

—Todos. Quizás más Joaquín por su edad y que juega en mi misma posición. Me sorprendió y quiero aprender de él.

—¿Se ve como Joaquín con 37 años?

—No puedo, no puedo. Es increíble.

—¿Cuál es su secreto? ¿El buen humor?

—No sólo eso, no sólo vale el humor (ríe). Aprecio mucho su nivel alto de técnica. Ahora está jugando distinto a como lo hacía antes pero puede hacerlo de las dos maneras. Tiene mucha calma y con ella aporta mucho y puede ser un jugador útil al equipo por mucho tiempo.

—¿Cómo se ha integrado en la plantilla? ¿Tiene amigos?

—Es fácil integrarse. Todos me han aceptado. Loren, Pau, Canales, Joaquín, Sergio León, Bartra, Guardado, Sanabria… Me invitan a actividades.

—¿Y conoce la ciudad?

—No he ido. Sólo voy de la ciudad deportiva a casa. En Eibar tampoco salía mucho. De vez en cuando iba a comer a Bilbao. Aquí ya lo haré.

—¿Vive con la familia?

—No, estoy solo, pero ahora han venido de visita.

—¿Sigue dando clases de español?

—No, ya no.

—Pero, lo entiende.

—Sí, sí. Yo entiendo (dice en perfecto español). En el equipo hablamos jerga futbolística y siempre estamos bromeando y es más ligero. Es más fácil.

—¿Siempre quiso ser futbolista?

—Jugaba al fútbol desde pequeño e intenté cambiarme al béisbol pero me quedé en el fútbol.

—¿Era bueno en el béisbol?

—Sí, sí. En Japón era muy bueno. Podría haber sido un buen jugador. Jugaba de tercera base y parador en corto.

—Cuándo era niño, ¿en qué equipo soñaba jugar?

—Me interesaba el Barcelona y el Real Madrid pero cuando llegó Ronaldinho me hice totalmente del Barcelona.

—Entonces ganar en el Camp Nou habrá sido como un sueño.

—Si hubiera jugado más…

—¿Cómo fue para su generación el Mundial 98, el primero de Japón?

—Muy importante. Si aquella selección no hubiera hecho aquello el fútbol en Japón no sería lo que es hoy en día, no hubiéramos evolucionado igual. Esa selección abrió las puertas para el resto de generaciones de japoneses.

—¿Ha alcanzado el nivel de jugadores históricos como Nakata o Nakamura?

—No. Yo no he llegado a ese nivel. He estado en el Mundial y me ha salido bien pero no he tenido continuidad. Aquella generación no lo tuvo fácil para salir al extranjero, ya que no necesitaban a los japoneses. Ellos rompieron los muros.

—Torres e Iniesta ahora están en Japón, ¿sirve para que se vea más el fútbol de España?

—Me gustaria que esa comunicación futbolística entre Japón y España fuera fluida. Los españoles han demostrado que siendo pequeños y teniendo técnica pueden jugar muy bien, que no es un deporte sólo para grandes. Eso hicieron Xavi e Iniesta. Somos parecidos físicamente y está bien que vayan estrellas españolas, que vayan entrenadores y ayuden a subir el nivel en Japón.

—¿Cuando acabe en el Betis le gustaría volver a Japón a jugar?

—Si puedo completar mi proyecto en el Betis puedo ir a Japón. Si sigo en este estado y no puedo acabar mi proyecto en el Betis igual me quedo en España.

—¿Le pediría a Iniesta que se quedara más años para poder jugar con él?

—Quiero jugar con él pero no en Japón.

—Entonces, que Iniesta fiche por el Betis, ¿no?

—Claro, claro (ríe).

—Tras su gran Mundial, ¿por qué no está yendo ahora con la selección?

—En mi posición hay jugadores jóvenes como Nakajima y Haraguchi, que están jugando muy bien. Son buenos, están dando resultados y además ahora no estoy jugando en el Betis.

—¿Ve que está más cerca de salir de esta situación difícil?

—Por supuesto que la voy a superar. En el Mundial tuve muy buena época. Hay de esas y malas. Ahora estoy mal pero el entrenador me está dando cariño. No voy a hacer nada malo para el equipo. Estoy esperando el momento de cambio para demostrar de nuevo mi fútbol.

—Superar este reto, ¿a qué se compara en su carrera? ¿Ha tenido situaciones así?

—Exactamente iguales, no. En mi segundo año en el Eibar estaba bastante fuera del equipo pero pude superar la situación. No es lo mismo pero aquello me indica que puedo sobreponerme.

—¿Espera volver a escuchar su nombre en el Villamarín?

-Sí, pero cuando yo dé motivos para ello.