Jaume Torras considera que jugar “algún amistoso daría mucha ayuda”

En el rato de charla que el segundo entrenador del Real Betis, Jaume Torras, ha mantenido con los medios oficiales de la entidad verdiblanca, se ha referido a los pasos previos que se podrían dar antes de que arranque la competición oficial. Cuando se le ha recordado el número de futbolistas lesionados en los encuentros de este pasado fin de semana en la Bundesliga, Torras ha señalado que “para nosotros, el hecho de poder hacer algún amistoso daría mucha ayuda. Al final competir no es lo mismo que entrenar por muy bien que intentes entrenar. A lo mejor por fechas no nos va a dar. Cuando tienes un rival delante para competir te puede ayudar. Para cualquier elemento estadístico esperaría un poco. Lo mismo se va igualando. Por ejemplo, una lesión, en el partido del Dortmund, fue en el calentamiento. Puede pasar. Yo le pondría un poco más de análisis. Es verdad que es un riesgo que está ahí. No por eso tienes que echar el freno de mano ni asustarte”.

Preguntado por las sensaciones que han desprendido los futbolistas béticos una vez que ya se va avanzando en los entrenamientos, Torras ha recordado que “si estás durante dos meses que no puedes hacer tu actividad y ya puedes, aunque sea en grupo reducido, automáticamente te sale de dentro. Por el ansia de querer ganar la pachanga o el juego reducido. Es un buen protocolo para ir cogiendo confianza. Para que el jugador sólo piense en poner su cuerpo a punto y al máximo para competir bien”.

Aunque todavía queda lejos en el calendario, de hecho no hay fecha confirmada, en el vestuario del Betis ya se vive el derbi. “Sabemos de la importancia que tiene el partido. Y de lo feliz que le hace a nuestra gente el ganar. Los jugadores ya lo tienen en mente. Quedan días pero ya es importante que ellos lo tengan entre ceja y ceja. Desde el minuto cero me han demostrado que las once jornadas se lo han tomado como una nueva oportunidad para situar a nuestro equipo donde tiene que estar, lo más arriba posible”, ha comentado Torras antes de referirse a la manera de enfocar el estudio del rival con el que tocará verse las caras en el Ramón Sánchez-Pizjuán. “Hay un trabajo hecho y tampoco tenemos que volvernos muy locos. El Sevilla empezó con defensa de cuatro, últimamente con una posibilidad de cinco, con un mediocentro que jugaba entre los centrales y a veces no…. Pero los jugadores son los que son. Lo que puede haber son diferentes posibilidades tácticas”.

Por otro lado, Torras ha desvelado que en el periodo de confinamiento le ha dado tiempo a repasar con algo más de calma parte de lo hecho por el equipo bético en partidos de esta temporada. “He visto sobre todo de noviembre hasta ahora. Desde la tranquilidad que te da la posibilidad de volverlos a ver. Al final, cuando los puedes ver en la televisión, con varias tomas, lo ves algo diferente. Siempre hay cosas a corregir. Llevamos un déficit desde principio de temporada y nos ha hecho ir a remolque. Te das cuenta que hay cosas que has mejorado y también detalles a controlar. Por ejemplo, a veces cuando perdemos el balón en el campo contrario que los equipos no nos hagan daño”.