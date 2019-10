Su discurso es maduro, tejido por la experiencia que le da una hoja de servicios de tanto peso. Habla como capitán, pide paciencia y expresa confianza. Y lo hace desde una posición difícil porque no está entrando en las alineaciones. Pero Javi García (Mula, 1987) está convencido de que lo mejor del Betis tiene que verse más pronto que tarde y que el resultado de su trabajo tendrá frutos positivos sobre el campo.

-¿Le viene bien este parón al Betis?

-Está claro que este tipo de parones siempre vienen bien. En nuestro caso, para trabajar ciertas cosas que quizás el equipo tiene que mejorar. En mi opinión el equipo hace muchísimas cosas mejor que antes. Es cierto que tenemos que dar todavía un paso adelante y para eso estamos trabajando.

-Se ve que cada error penaliza mucho al Betis, ¿qué diagnóstico hacen en el vestuario?

-Es cierto que los primeros culpables para lo bueno y malo somos nosotros. Es lo principal y tiene que quedar claro. Nos están pasando muchísimas cosas en este inicio de temporada, lo hemos comentado los compañeros. Pero tampoco podemos echarle toda la culpa a eso. Sabemos que tenemos una grandísima plantilla, que el cuerpo técnico está haciendo muchas cosas bien y le echa horas con cariño para que equipo salga adelante. Es cierto que hay cosas que tenemos que limar. Al final el tema de árbitros y penaltis en una temporada resta y luego te da. Pero lo que sí tenemos que hacer es dar un paso adelante. Tenemos plantilla para estar mucho más arriba pero esto es una carrera de fondo, el equipo viene haciendo muchas cosas mejor que hacía tiempo atrás y debemos centrarnos en limar estas cosas para que el equipo vaya creciendo.

-Cuando ven que no entran goles por centímetros, que sufren expulsiones o les pitan penaltis injustos, ¿qué piensan?

-No le voy a mentir. Es cierto que si te pasa una vez en siete, ocho o nueve partidos no le echas mucha cuenta y al final es pasajero. Pero cuando te sucede partido sí y no, inconscientemente aunque uno se quiera evadir y tirar adelante te vuelven los fantasmas de si otra vez pitan penalti, que el gol no ha entrado por un pelo… Es algo que también el equipo tiene que saber manejar. El míster en ese aspecto nos machaca mucho para que cualquier tipo de decisión o gol no nos afecte. El míster es perfeccionista y se ha dado cuenta de que tenemos que mejorar eso. Intenta que cuando las cosas se pongan en contra que el equipo no se venga atrás, que esté tranquilo y confíe en lo que tenemos en el campo, que son pocas las plantillas que sean mejores que la nuestra.

-Siempre ha valorado mucho Rubi la importancia de la comunicación…

-Es muy perfeccionista, se nota, se siente que tanto él como cuerpo técnico viven 24 horas para el fútbol y cuidan hasta el más mínimo detalle. Tiene en cuenta a todos los jugadores, los hay que juegan más y menos pero para él todos somos iguales. Es consciente de que hay que cuidar a veces mucho más a los que menos minutos participan que a los que juegan más a menudo. En ese aspecto se comunica muchísimo con nosotros. No nos quiere volver locos porque sabemos que durante la temporada hay momentos buenos y malos, hay que pasarlos. Hacer de los malos los más cortos posibles y de los buenos los más largos. Trabajar y trabajar, estas dos semanas vienen bastante bien. Ahora tenemos un calendario complicado. No ha sido una semana de descanso.

-El calendario parece más difícil pero en esta LaLiga, tal y como ha comenzado quién sabe…

-Ha sido un inicio algo loco porque se han roto muchas ideas que teníamos de equipos de aquí o allá. Eso demuestra lo complicado que es LaLiga. Parece que cada año no se va a mejorar, que siempre estarán los mismos equipos arriba pero vienen otros nuevos de Segunda y compiten en zona alta. Es cierto que al final cuesta ganar a todo el mundo. Mire lo que le pasó a la Real en casa con el Getafe, que se supone no iba tan bien pero se trata de competir, dar el doscientos por cien. Es la manera o la base para sacar cualquier partido.

-Usted es uno de los capitanes. El otro día trascendió una reunión con Alexis para tratar la situación del equipo

-Reuniones tenemos prácticamente todos los días porque Alexis está aquí día sí y día también. Siempre está aquí, nos habla, pregunta a todos seamos capitanes o no, al cuerpo técnico… Está presente y lo vive en primera persona. Lo único es que tenemos plantilla para estar más arriba, no debemos de asustarnos ni nada. Ha habido partidos en los que se han alineado los astros para que nos pase de todo. No es ninguna excusa pero estamos en cierto modo tranquilos porque el trabajo que venimos haciendo debe salir ya mismo.

-Insiste en la confianza interna en el potencial del equipo. Y no es el único.

-La plantilla no está asustada. Sí lo estaríamos si estuviéramos en la jornada 30ª pero es cierto que tenemos ganas de darle la vuelta a esto. Existe confianza en el de al lado porque el Betis ha cambiado mucho, hay mucho nivel en los jugadores y sabemos que debemos estar ahí arriba. No hay miedo, sino ganas de demostrar lo bueno lo antes posible y que todos estemos al cien por cien porque al final es lo importante y hace que cada uno sume su parte y dé el todo por el equipo.

-Le escucho un discurso maduro, sobre todo para un futbolista que no es habitual en las formaciones iniciales.

-Aquí todos tenemos que pensar que tenemos que darlo todo en lo que depende de cada uno. Lo que depende de nosotros es el entrenamiento y después el míster toma las decisiones. Guste más o menos es lo que hay y creo que para que el equipo vaya adelante necesita que todos estemos unidos. A veces uno se va a casa más frustrado o cabreado por situaciones pero al venir uno tiene que trabajar para tratar de revertir la situación.

-¿Siente que necesita tres o cuatro partidos consecutivos para que se le pueda evaluar correctamente?

-Está mal que lo diga, la verdad. El 80-90 por ciento de jugadores lo necesita. Hay jugadores más explosivos, que físicamente son de otra manera, que no necesitan mucho para coger la forma. Yo sí necesito coger ritmo y tener partidos para dar el cien por cien. Eso ya es decisión del míster. Ojalá lo pueda conseguir y trabajo para tener esa continuidad y dar todo de mí pero lo que me queda es trabajar día a día y seguro que antes o después llega.

-¿Qué le dice Rubi?

-En verano me dijo que estaba muy contento de que hubiese renovado. Le preguntaron cuando el club pensaba esto y dijo que sí, sin pensarlo. Me dijo que contaba conmigo y en ese aspecto me dio confianza empezar con la renovación y sabiendo que míster tuvo algo de parte de culpa. A mí no me ha dicho nada más. Vengo a tope a entrenar, nunca bajo los brazos y le considero muy inteligente.

-El parón coincide con que jugadores importantes como Fekir y Guardado se han quedado. ¿Le ayudará eso al equipo a preparar mejor el próximo encuentro?

-Una de las cosas que comentamos fue esa. Cuando se dijo que Nabil y Andrés no iban, en cierto modo nos alegramos siendo egoístas y pensando en el equipo. Imagino que el entrenador también porque son jugadores que están aquí y tienes dos semanas más de trabajo en el equipo. Nabil, para recuperase del todo de la lesión y Andrés también porque los viajes que se pegan suponen un desgaste tremendo y muchas veces llegan 2 ó 3 días antes del partido y casi no se puede contar con ellos. Suma mucho y hace que el equipo esté más preparado.

-¿Cómo se administra la presión de un estadio de 50.000 espectadores?

-Nosotros conocemos dónde estamos y lo que tenemos alrededor. Nuestra afición es la mejor. No es un tópico, es la verdad. Es una locura en nuestro campo pero vayamos donde vayamos siempre hay gente y se escucha más que el contrario. Cuando nos va bien estarán siempre y cuando nos vaya mal mal lo lógico que estén ahí aportando porque parte de ese esfuerzo viene de la presión que nos dan pero somos profesionales y tenemos que saber que si el público aprieta el cien por cien de las veces es con razón. Tenemos que evadirnos, no dejarnos llevar por la presión. Hoy en día tenemos una mayoría de jugadores que ha estado en equipos grandes o donde la presión es muy alta. Creo que no nos debe afectar. Es cierto que hay gente nueva o joven pero la mayoría somos gente con años de fútbol atrás con situaciones para todo tipo y a los jóvenes tenemos que contagiarles esa tranquilidad.

-Usted puede presumir de una notable carrera deportiva en clubes grandes y con títulos, ¿en ese contexto qué le ha enseñado el Betis?

-El Betis creo que es junto al Benfica, sabiendo que en todos sitios me han tratado bien y he ganado cosas, uno de los sitios en los que te enseñan a querer dónde estas. A sentirte parte y ser uno más. Es cierto que llevamos menos tiempo que gente que está aquí, que son socios de muchos años, pero te transmiten el sentimiento. Sentirlo. Sales a la calle y te hacen sentir. Cómo te hablan, los gestos. Uno sabe que cuando ganas la gente que ha venido durante la semana es la más feliz del mundo y cuando pierden son la gente más triste que puede existir. Te contagia de esto y a veces que cuando pierdes lo sientes mucho más que otros lugares. Nunca gusta perder pero aquí tienes un punto más de sentimiento cuando ganas y pierdes.

-En el campo se acuerda de sus caras.

-Lo tiene uno más presente y sabe lo que representa. Tener esa masa social detrás y uno se contagia y piensa en toda esa gente que vive el momento más feliz o el más triste.

-Darle a esa gente una alegría redonda sería tremendo, pues.

-El año pasado lo tuvimos ahí con la final de Copa y siendo aquí y la verdad es que el momento ese de semifinales dolió porque lo teníamos ahí, era muy bonito pero este año seguiremos peleando. A la gente del Betis no le importa dónde sea la final porque va a estar ahí e intentaremos darle un momento como ese.

-¿Es la Copa un reto?

-Sí, es una competición muy bonita, me gusta mucho y es un título queremos ganarlo. Te da acceso a Europa y es bonito. Uno quizás comete el error de empezar a valorarla cuando está ya en cuartos o semis pero tenemos que saber que hay partido anteriores contra rivales teóricamente inferiores que pelean por estar ahí y tenemos que hacerla una competición bonita.