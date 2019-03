“Jesé debería quedarse en el Betis, ahora puede elegir ser feliz”

El Real Betis ultima las conversaciones con el París Saint-Germain para concretar una cita que resuelva el futuro de Jesé. Coincidirá con la que defina la continuidad de Lo Celso en verdiblanco. Una relación entre Heliópolis y París que está siendo fructífera para los béticos, ya que ambos han rendido de forma notable. Con el canario está por ver lo que solicita el club francés por sus servicios tras ser una inversión millonaria hace unos años. ABC de Sevilla se ha puesto en contacto con una de las personas que mejor conoce a Jesé.



Sixto Alfonso consiguió que el Real Madrid fichara a Jesé cuando tenía doce años. Tal era el nivel del canario que destacaba sobremanera. Amigo de su familia y con una relación especial con el delantero, su visión es valiosa a la hora de enjuiciar su presente y su futuro en Heliópolis. «A su llegada al Betis yo confiaba en él. Ha aprendido de los errores. Ha conseguido un clima adecuado. El idioma, con la familia cerca, un entrenador como Quique Setién que apuesta por él y que ya lo hizo en Las Palmas… Es un caldero en el que unen todos los ingredientes y se cocinan a fuego lento. Así sale un buen caldo», comienza el técnico, que tiene claro que la apuesta en el caso Jesé es bidireccional.



«Él está poniendo muchísimo de su parte. Se le ve entrenando por las tardes. No para. Un ejemplo fue el primer día, cuando llegó y se ejercitó por la noche. Todo eso implica un gran interés. Y va a más. Jesé estuvo un año sin competir. Seis meses en los que sufrió un calvario personal en Inglaterra y después otros seis entrenándose sin poder jugar en Francia. Ahora está superando las expectativas y cada vez quiere más. Yo le pondría un notable por su actitud. Dentro y fuera del campo. Es importante tener una vida ordenada. No es el que era con 20 años porque ninguno somos iguales cuando crecemos pero está cerca de su mejor versión», insiste Sixto Alfonso.



Jesé sólo cuenta con 26 años recién cumplidos. Ha pasado de ser una estrella a un fichaje de riesgo. En el Betis se ha rehabilitado y su fútbol vuelve a proyectar ilusión. La evolución la analiza Sixto Alfonso. «Lo veo con madurez. Ha ido creciendo. No tiene la misma mentalidad, ya lo vive todo de otra manera. Todos en la vida aprendemos de los errores, pero primero hay que cometerlos. Pagó su mala suerte en la vida personal y deportiva. Ahora es importante que haya llegado al sitio adecuado en el momento adecuado. A la afición del Betis le doy un diez por cómo se está comportando con Jesé. La semana pasada me encontré con su familia en un partido. Están encantados con Sevilla y se han acoplado muy bien. Yo quiero ir a verle jugar al Villamarín. Lo haré cuando vaya al Bernabéu, pero quiero ir al Villamarín porque seguro que se me ponen los pelos de punta por cómo tratan a Jesé. Cada vez que lo veo jugar tengo un sentimiento especial. Valoro que todos le tengan paciencia. Incluidos los medios de comunicación».



A Sixto Alfonso se le atribuye también el «descubrimiento» de Pedro, hoy en el Chelsea, o que recomendara a Silva o Vitolo al Real Madrid, club para el que lleva trabajando muchos años pero con Jesé considera que tiene algo diferente. «Estoy orgulloso de casi todos los jugadores. De los muchos que he llevado o entrenado tengo una relación especial con Jesé y Momo. Nunca pierden la oportunidad de preguntarte cómo estás y contestarte cuando hablas con ellos», manifiesta el técnico canario, quien se congratula de ver que ambos jugaron en el Betis y busca otros ejemplos de futbolistas de su tierra que dieron buen rendimiento de verdiblancos: « Los canarios encajan muy bien en el Betis. Mire en la historia. Y ahora mismo. Además de Jesé tienen a Alexis, que es un fenómeno, y a Tino Luis Cabrera, que es un diamante en potencia. Y Rubén Castro, cómo no».



Por eso mismo su recomendación para Jesé no puede ser otra: «Lo importante es ser feliz en la vida. Si estás en un sitio en el que te quieren, eres feliz… Jesé ahora está contento en el Betis y creo que si el club apuesta por él como en diciembre hicieron Quique Setién y Serra Ferrer se puede hacer. Mi consejo a Jesé es que hay momentos en los que puedes elegir ser feliz porque las cosas malas ya vendrán solas. Como ahora puede, Jesé debería elegir quedarse en el Betis. Ha conseguido reencontrarse como quería y para qué va a seguir dando vueltas. Un jugador acaba jugando donde quiere. Es el momento de ir a hablar con el PSG».



Desde su perspectiva en Las Palmas, donde conoció desde cerca el trabajo de Quique Setién, valora mucho la tarea que realizó entonces en la isla el técnico cántabro y la que ahora desarrolla en Heliópolis. Lo tiene claro y despliega elogios hacia Setién. «El Betis tiene a uno de los mejores entrenadores de LaLiga que desgraciadamente no siguió en Las Palmas. Cambió la filosofía aquí. Fue una pena que se fuera. Me gusta ver al Betis por Jesé pero también por el estilo de juego. Cuando uno se pone a ver un partido de LaLiga seguro que elige al Betis porque juega así», asegura.

E insiste en esta idea: «¿Cuánto hacía que el Betis no ganaba derbis o competía en la tabla con el Sevilla? Ya lo hace y si lo has conseguido, ¿para qué vas a cambiarlo? Me alegra que Quique sea tan valiente desde su llegada. Apuesta por gente joven pero también le da una segunda juventud a los más veteranos como Joaquín. Algo debe tener para que le funcionen. Ojalá tanto el Betis como Serra Ferrer decidan que Setién siga muchos años en el Betis. Se ve que los jugadores confían en él y no hay nada más importante en un equipo. Además, mantiene el estilo juegue contra quien juegue y eso se llama personalidad».