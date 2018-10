Joaquín y Borja, ejemplos de la valiosa cosecha del 81

El regreso de la competición liguera tiene marcado en su calendario el cara a cara entre el Real Betis y Valladolid, conjuntos igualados a casi todo. Ambos cuentan con 12 puntos producto de tres victorias y otros tantos empates. Han encajado el mismo número de goles, seis. La única diferencia se observa en los tantos a favor. Siete ha firmado el cuadro pucelano por los cinco verdiblancos. Muchas similitudes a las que hay que añadir una de carácter individual. Ambos conjuntos cuentan con dos veteranos que se han convertido en nombres propios dentro y fuera del terreno de juego. Joaquín Sánchez y Borja Fernández acumulan páginas de historia en el Betis y el Valladolid respectivamente. Números de unos futbolistas que a su edad, 37 años, mantienen un alto nivel competitivo. «Estamos varios jugadores ahí en LaLiga del año 81. Cuando uno tiene ganas, ilusión y el cuerpo responde pues ahí seguimos. Estoy muy contento. El año pasado fue el que más minutos dispute de toda mi carrera», cuenta a ABC de Sevilla Borja, que de momento ha participado en todas las jornadas del presente campeonato liguero a excepción de la tercera.

Joaquín no se queda atrás con sus seis presencias en el campeonato regular más las dos de la Liga Europa. «Y de Joaquín qué vas a decir. Creo que se ve el momento en el que está. Lleva bien varios años aunque sea un veterano como yo. Es un jugador de calidad y tiene muchas ganas de seguir. Aguanta y la verdad es que es muy bonito poder verlo jugar y que siga disfrutando del mundo en el que nos encontramos». Aunque se trata de futbolistas emblemáticos en sus actuales equipos, las carreras de Joaquín y Borja van más allá del Betis y el Valladolid. Valencia, Málaga y Fiorentina fueron los otros puntos de destino del portuense. Algo más extensa es la hoja de ruta que presenta Borja después de casi dos décadas de fútbol en la elite. Subió escalones en la cantera del Real Madrid hasta llegar al primer equipo. En vista de lo complicado que era hacerse hueco en el Santiago Bernabéu entre los Helguera, Roberto Carlos, Beckham, Zidane, Ronaldo y compañía, el gallego inició un caminar que le llevó a militar en el Mallorca, Valladolid, Getafe, Eibar y Almería. Incluso hubo tiempo para probar suerte en la Super League de la India.

Borja, seis meses mayor que Joaquín, cumplirá el próximo enero los 38. En tan selecto grupo se encuentran otros futbolistas de LaLiga como Diego López, Iraizoz o Adúriz. «Muchas veces da un poco de rabia que sorprenda a la gente porque venimos de hacerlo bien y es una línea continuista. Ahí seguimos». Dispuestos a hablar dentro y fuera del campo. Al servicio del equipo, en especial de los más jóvenes. Ayuda para aquellos a los que, incluso, se dobla en edad. Futbolistas que parecen dispuestos a escuchar la voz de los experimentados. «Yo también lo noto mucho. Veníamos de unos años en los que no se respetaba mucho la veteranía y ahora ha cambiado un poco, por lo menos en mi vestuario. Siempre se está atento cuando hablo yo u otro compañero veterano. Muchas veces no tenemos que hablar, sino que son ellos los que nos preguntan. Cuando te escuchan y respetan es bonito y nos gusta a todos».

El impulso de la 2001-02

Ambos futbolistas guardan un recuerdo especial de lo ocurrido hace 17 años. Joaquín había participado en el ascenso del Betis a Primera división en junio de 2001. Apenas dos meses más tarde, el portuense tuvo la oportunidad de estrenarse en la máxima categoría del fútbol español. A finales de agosto, Joaquín completó los 90 minutos en la derrota de su equipo (3-2) en el campo del Málaga correspondiente a la primera jornada de la campaña 01-02. En el siguiente encuentro se vivió un panorama bien distinto. El Betis derrotó al Español (2-0) y Joaquín pudo celebrar su primer gol como verdiblanco en la máxima categoría. El extremo se convirtió en uno de los futbolistas importantes de un equipo que al final de aquella temporada logró clasificarse para jugar la Copa de la UEFA. Mientras Joaquín empezaba a acumular titularidades con el Betis, Borja disfrutaba de oportunidades con el primer equipo del Real Madrid. En octubre de 2001 jugó de titular en el triunfo del cuadro blanco en casa del Pájara Playas de Jandía. Borja compartió alineación con César; Miñambres, Pavón, Raúl Bravo; Celades, McManaman, Sávio; Zidane, Munitis y Guti.

Posesión y resultados

Más allá del plano personal, Borja mira a la cita del domingo con el objetivo de mantener la racha trazada por el Valladolid en las últimas semanas. «Lo encaramos sabiendo que llevamos una buena dinámica y que podemos dar la sorpresa en cualquier campo. Sabemos el portencial que tiene el Betis y vamos con respeto, pero también sin ningún complejo». Llegará el cuadro entrenado por Sergio al Benito Villamarín después de conseguir el triunfo en las tres últimas jornadas ante el Levante (2-1), Villarreal (0-1) y Huesca (1-0). «En todos los partidos se ha competido bien, pero la verdad es que en los primeros no teníamos el premio de los puntos. Era un poco frustrante porque se veía que estábamos al nivel de otros equipos pero no ganábamos. Hemos tenido una racha buena, en la que han cambiado un poco las cosas. Sabemos que es muy largo pero tenemos que disfrutarlo», cuenta Borja antes de pronunciarse sobre el tipo de juego que propone su próximo rival.

«Es un equipo que tiene las ideas muy claras y sabe a lo que juega. Uno que sabe a lo que juega tiene mucho ganado. Al Betis le gusta tener el balón, la posesión, combinar y tiene jugadores de mucha calidad para ello. Es atractivo, con sus rachas buenas y malas», asegura antes de insistir en el libro de estilo de Setién. «Me gustan mucho los equipos atrevidos, que tienen la posesión. Hay veces que se refleja más que otras en el número de ocasiones y en el marcador. Luego depende mucho de que la pelotita entre. Y hay veces que no entra, no por la posesión, sino porque no se está acertado o porque es el rival el que lo hace. En los debates penaliza muchas veces el hecho de que el balón entre o no. Manda eso y la gente no pone en la balanza otras cosas. Lo digo por el mundo del fútbol en general».