Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis, señalaba hoy con respecto al derbi del sábado y el recibimiento que espera del Sánchez-Pizjuán tras el chiste que hizo tras la eliminación en Praga que “espero que me reciban con mucho cariño. Espero recibimiento como son en los derbis. No te van a regalar nada. No te van a ofrecer nada. Personalmente estoy acostumbrado a jugar este tipo de partidos, una vez que pite el árbitro lo que tengo es que centrarme en ayudar al equipo a conseguir la victoria y nada más”.

Sobre Joaquín Caparrós y su reciente anuncio de que padece leucemia, Joaquín mostraba el mismo mensaje que ya le dedicó en redes sociales, dándole todo el apoyo: “Por supuesto, ahí no entra nada más que la salud de la persona y todos deseamos que Joaquín se recupere lo antes posible”.

Y confiesa Joaquín sus sensaciones para un partido así. “Son partidos especiales donde uno durante la semana ya empieza a vivirlo, ese cosquilleo por ganar y lo afrontas diferente por lo que significa para el beticismo, para la afición, ganar en la casa del eterno rival. Ilusionado y motivado porque los últimos enfrentamientos hemos hecho las cosas muy bien, conseguimos victorias muy importantes y queremos seguir en esta racha”, asegura.

Con la cercanía de la Semana Santa, Joaquín reconoce que para estos encuentros “uno se agarra a la Virgen o al Cristo al que le tenga más fe para que te dé fuerzas para este tipo de partidos”. Y confiesa lo que le piden los béticos: “Me piden todo. Los béticos, que ganemos por todo lo que podamos. Lo que quieren es ganar. Sobre todo eso. La gente está con moral e ilusión porque los últimos derbis los hemos competido bien y eso nos dará confianza para ir al Sánchez-Pizjuán a ganar para meternos de cabeza en nuestro objetivo y darles una alegría máxima. En estas semana todos los béticos y sevillistas quieren que su equipo gane. De meterle cinco, a ganar, a veneno, a huevos… Y los sevillistas, que el sábado no te puedo desear suerte. Jaja. Siempre con esa alegría y arte que representa este partido en esta ciudad. Es muy bonito”.