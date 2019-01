Joaquín: “Estamos en camino de poder hacer historia”

El portal oficial de la UEFA ha publicado este martes 1 de enero una entrevista con el capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez, con motivo del regreso del primer equipo verdiblanco a la UEFA Europa League, competición en la que en febrero se enfrentará al Stade Rennais en los dieciseisavos de final.

Joaquín se congratula de haber vuelto a disfrutar del torneo europeo en la presente temporada: “Estar en Europa es importante, te da caché. El Betis es un club con mucha historia y con una afición fuera de lo común, y estar en Europa es muy importante porque te da prestigio. Te hace crecer en todos los sentidos. Yo viví un Betis importante en mi primera etapa, jugamos Champions League y ganamos un título. ¿Estamos en el mismo camino? Seguro. ¿Vamos a llegar ahí? Sin duda. ¿Vamos a seguir creciendo? Seguro, lo tengo clarísimo. Y en eso estamos, porque creo que es donde tenemos que estar. Estamos en camino de poder hacer historia. Este Betis no tiene techo”, explicó el capitán bético.

En la entrevista, Joaquín agradece al Betis haber podido llegar a dónde está ahora: “El Betis lo es todo. Es mi vida. Mi vida ha girado en torno a esta familia, a este sentimiento tan grande. Gracias al Betis he podido disfrutar de muchas cosas. El Betis es una parte importante de mi vida, porque me ha permitido disfrutar de muchas cosas con las que soñaba de chico. Siento la misma ilusión que cuando llegué el primer día, la misma motivación y el mismo sentimiento. Soñaba con jugar en el primer equipo, y sigo teniendo la misma ilusión cada vez que salto al terreno de juego”, comentó.

También tiene palabras para Setién, del que repite que “ha alargado” su carrera deportiva y alaba la filosofía de juego del preparador cántabro. “Lo digo y lo diré: Quique Setién ha alargado mi vida profesional, aunque igual algo de mérito tengo yo también (risas). A todo futbolista lo que nos gusta es tener el balón, disfrutar del balón, no correr detrás del balón, el fútbol de toque… Y creo que al Betis en estos últimos años esa filosofía nos ha dado más de lo que nos ha quitado. Es un fútbol que te requiere tener mucha personalidad, mucha tranquilidad… Y esa pausa a 200 pulsaciones no es fácil. Pero es una filosofía que a mí me encanta y que nos está viniendo de maravilla”.

Por último, el capitán verdiblanco admite que, aunque lleve muy a gala ser natural de El Puerto de Santa María, es “un sevillano más”: “Sevilla enamora. Sevilla es una ciudad que te atrapa por todo: su forma de vivir, su forma de ser, el encanto de cada rincón de la ciudad, la gente, el paladar se vuelve loco… Vas viviendo emociones día a día. Sevilla es maravillosa. Me siento agradecido a esta ciudad porque me lo ha dado todo. Siendo gaditano, de El Puerto, me siento un sevillano más”, finalizó.