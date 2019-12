Joaquín: La ilusión del superviviente en el Betis

La era Joaquín sigue su camino. Pocos se atreven a poner fecha de caducidad a la carrera de un futbolista carismático dentro y fuera del terreno de juego. Ayer, cuando su calendario particular señalaba 38 años, cinco meses y nueve días, Joaquín recibió una vez más el cariño de los suyos. Tocaba posar para la posteridad. Muchas imágenes en una jornada de emociones fuertes para el portuense. El Real Betis decidió ampliar lo máximo posible el radio de acción del acto con el que se hacía oficial la ampliación del contrato hasta junio de 2021. Puertas abiertas en el Benito Villamarín para que, según la valoración del propio club, unos 10.000 aficionados ocuparan dos anillos de la tribuna de Fondo del estadio. Seguidores, familares, consejeros, empleados y futbolistas. Actuales y de épocas pasadas. Con los campeones de la Copa del Rey de 1977 bien representados. Junto a los que consiguieron, precisamente con el propio Joaquín, idéntico trofeo en el 2005.

«Llevo toda la mañana intentando controlar lo de emocionarme pero que va…», empezó diciendo cuando le tocó hablar. «Lo que hago, lo hago por el Betis», señaló antes de que un vídeo repasara sus momentos más significativos. «Sin ninguna duda, el marcado aquí ante el Sevilla», afirmó sobre el gol más especial. Reconocimiento del beticismo. Tomaron la palabra Alexis, Juanito, Gordillo, Cardeñosa y Esnaola. También hubo elogios más allá de la Palmera. Jugadores en activo y otros que ya se retiraron. Todos con algo en común; compartieron vestuario en algún momento con el ahora capitán bético. Tiraron de tecnología para mandar un mensaje desde la distancia Cazorla («ya me dirás el secreto, cada día que pasa yo estoy más tieso..»), Soldado («es un premio para ti y para el fútbol»), David Villa («quillo, cada día estás mejor, cuarta o quinta juventud llevas..»), Van Nistelrooy («Joaquín es como un buen vino tinto que va mejorando cada año»), Reina («el propio fútbol es el que va a ganar viéndote otro año más jugando»), Figo («tengo la pena de no haber coincidido en ningún equipo») y Fabián («para todos los canteranos has sido un ejemplo a seguir»).

Del pasado al presente. Una plantilla bética encabezada por el técnico y por otro de los capitanes, Guardado, que se sumaron a los mensajes de reconocimiento. Joaquín sigue superando registros. Dando pasos en su segunda etapa como futbolista verdiblanco, iniciada hace casi cuatro años y medio. Los tiempos en el Betis se mueven a bastante velocidad. En los banquillos y también en el vestuario. Aunque el caso de Joaquín sea de punto y aparte. El dato lo deja bien claro. De todos los futbolistas que formaban la plantilla verdiblanca en agosto de 2015, cuando el portuense regresó a Heliópolis procedente de la Fiorentina, no queda nadie más allá de Joaquín en las filas del equipo dirigido ahora por Rubi. Se han ido sucediendo las entradas y las salidas en la plantilla. Y el portuense ha estado por encima de los cambios experimentados en todos los estamentos de la entidad. En el césped, en el banquillo e, incluso, en el palco.

Desde aquella tarde de septiembre de 2015 en la que, como se encargó de recordar ayer el propio Joaquín, también miles de aficionados se acercaron al estadio para estar con su capitán, la cifra de futbolistas que han disputado minutos oficiales con la camiseta verdiblanca alcanza el número de 78. Adán; Piccini, Westermann, Bruno, Vargas; Petros, Ndiaye, Portillo; Rubén Castro y Jorge Molina fueron los compañeros de Joaquín en el once titular de un Betis-Real Sociedad jugado el 12 de septiembre de 2015, el día en el que el portuense volvía a jugar de verdiblanco tras nueve años de «exilio». Una asistencia suya la remató a la red Rubén Castro en la jugada del único gol del partido. Cuatro años, tres meses y diez días después, Joaquín seguía ocupando plaza en la alineación inicial del Betis. También en el Benito Villamarín. Con el Atlético de Madrid como rival. Cuarta ocasión en la que el portuense completaba los 90 minutos en LaLiga 19-20. Una de las fichas claves en el esquema de Rubi. Ha tenido presencia en todos los encuentros de la campaña a excepción de la visita al Santiago Bernabéu (se quedó en el banquillo) y del cruce en la Copa del Rey ante el Antoniano. «Me da miedo a pensar que es la última (renovación), pero posiblemente sea la última. El tiempo lo dirá. El día a día creo que es diferente, compito, estoy, disfruto… Sigo jugando, soy uno más», señala mirando al futuro inmediato.