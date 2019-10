Joaquín y la renovación: “Estamos esperando el momento de sentarnos y cerrarlo”

La carrera de Joaquín está más cercana a su fin conforme van pasando las temporadas. Sin embargo, su rendimiento en el terreno de juego dicta lo contrario y se habla en muchas ocasiones sobre la ampliación de su vinculación contractual con el Betis a sus 38 años, un contrato que acaba en junio del próximo año.

Cuestionado sobre el asunto, el protagonista aseguraba que “no hay ningún tipo de negociación porque no hace falta. Estamos esperando el momento de sentarnos y cerrarlo. Vamos a ir de año en año. Me siento bien, estoy disfrutando. Ahora mismo esto es secundario, lo importante es coger la racha positiva y que saquemos partidos con más solvencia. Hay plantilla para alcanzar los objetivos de los últimos años”.

Se le ponía al jugador en el hipotético caso de firmar una temporada más y acabarla con una final de la Europa League en casa del eterno rival. “Los sueños son caros y bonitos. Por qué no. Siempre tuve la ilusión de retirarte en un momento bonito, uno intenta irse por la puerta grande, en un momento especial, pero ahora no es lo que me preocupa. Ojalá me pueda retirar en un momento especial y el Betis pueda estar en Europa. No es fácil porque levantar títulos o estar en Europa no es fácil, pero estamos en un buen camino. Estoy convencido de que tarde o temprano llegará”, comentó Joaquín.

Por último, bromeaba al asegurar que “cuando yo diga de irme me van a echar ellos de menos (los dirigentes)”.