Al ser la primera vez que Joaquín, como capitán del Betis, se ponía ante los medios de comunicación, era lógico cuestionarle por la marcha de Quique Setién del club al término de la temporada 2018-19. Tras dos temporadas, el técnico santanderino y la entidad llegaron a un acuerdo por el que anulaban la temporada que les quedaba de vinculación y el preparador y su equipo de trabajo finalizaban su periplo en verdibalnco.

Así ha vivido Joaquín la salida de Quique Setién: “La viví con tristeza, tenía buena relación con él y los dos años que ha estado con nosotros han sido muy buenos. Quizás el segundo no ha salido como todos los béticos queríamos. Quique ha dejado muchísimas cosas en lo deportivo y para mí, en lo personal, mucho cariño. Me dio pena que no continuara. Desearle lo mejor porque si tiene suerte va a triunfar”, explicó el capitán verdiblanco.

Joaquín y Setién dejaron muchas imágenes para el recuerdo más reciente de los béticos. Una de ellas es la foto que ilustra esta noticia. Se produjo tras el gol del capitán en el derbi ante el Sevilla, que el conjunto verdiblanco ganó por 1 a 0 en septiembre del pasado año 2018.

Otras muchas se han producido en momentos de broma en los entrenamientos que el santanderino dirigió. Se apoyó mucho en Joaquín desde su llegada y granjearon una estrecha relación personal. Otra que se recuerda es el abrazo que Joaquín le dio a Setién cuando marcó el 1-0 al Huesca en la penúltima jornada del campeonato. Tenía aroma de despedida. Una semana después se confirmó.