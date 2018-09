Joaquín: los informes sobre Lo Celso, su relación con Inui y los halagos a Ceballos

Joaquín Sánchez ha hecho un repaso hoy a la actualidad del Real Betis, lo que le ha servido para tocar todo tipo de temas. Así, el portuense se ha referido al derbi, a los objetivos que tiene el cuadro verdiblanco y al papel de Lorenzo Serra Ferrer, pero también se ha centrado en algunos futbolistas en concreto.

De este modo, a Joaquín le han preguntado en Radio Sevilla por Lo Celso, a quien apenas conocen los béticos porque entre que fichó el último día de mercado y que ha tenido que estar con su selección, casi no ha tenido contacto con el club verdiblanco: “Yo lo conocía un poco. Me parece un jugador muy interesante. Técnicamente, es muy buen futbolista. Prácticamente, sólo ha entrenado un día con nosotros, pero me han dado informes muy buenos. Es muy trabajador también”.

En referencia al juego de Lo Celso, Joaquín ha hablado de Fabián, explicando que “al final, se le echa de menos porque es un futbolistas con muchas cosas que nos dio muchas cosas. Pero Lo Celso es muy bueno”.

También habló Joaquín de otro compañero nuevo de esta temporada, Inui, con quien se le bromeando a diario: “Es más buen tío… es un pedazo de pan. Siempre está con una sonrisa en la cara. Yo llego y se va para el gimnasio… (risas). Lo entiende, habla poco, pero lo entiende. Es muy buen tío, se ha integrado muy bien. Estamos felices con él”.

Por último, el capitán del Betis fue preguntado por el debut de Dani Ceballos con la selección española absoluta: “Lo vi, hizo un gran partido. A Ceballos no lo vamos a descubrir ahora. Creo que le va a servir para coger moral. A ver si ahora le sirve para jugar más en el Real Madrid”.