Joaquín: “Los tres puntos del derbi se quedan en casa”

Joaquín Sánchez, autor del gol del triunfo del Real Betis ante el Sevilla, se mostraba emocionado en el análisis en sus declaraciones en beIN Sports. El capitán verdiblanco señalaba que “la verdad es que el inicio de temporada me ha costado porque he tenido que verlo desde fuera por las molestias que tenía en el sóleo y quería llegar al derbi para estar con los compañeros. Ha sido mi estreno soñado esta temporada. He podido ayudar al equipo, marcar y dedicarle los tres puntos a nuestra afición, en nuestra casa. Para un bético es el sueño que desea que se cumpla alguna vez”.

Se le recordaba a Joaquín que el Betis no ganaba al Sevilla en el Villamarín desde hacía doce años y el portuense señalaba que “las estadísticas están para romperlas. Afortunadamente creo que hemos hecho un partido muy completo. Tanto la primera parte como la segunda hemos sido un equipo muy serio con y sin balón. El Sevilla es un gran equipo y te va a hacer sufrir porque cuenta con jugadores importantes pero hemos sabido contrarrestarlo bien y hemos sido superiores en todo el partido. Ha sido una victoria merecida”.

Joaquín hablaba del gol que marcó. “He visto que el balón iba atrás a Aïssa (Mandi), que cuando está arriba la suele poner. Fui con fe e intención para el segundo palo y bueno, rematé fuerte y lo importante es que ha entrado y los tres puntos del derbi se quedan en casa”, continuaba.

“Estos partidos son tres puntos pero significan muchas cosas para la afición, la ciudad y para nosotros personalmente. Años atrás nos costaba sacarlo adelante y ya llevamos varios partidos en los que estamos disfruando y ganando, como se merece esta afición. El Betis es muy grande y queremos estar a la altura. Tenemos mucha ilusión en este año, que puede ser muy bonito”.

Y continuaba Joaquín desplegando su sentimiento. “Soy un privilegiado por poder estar con esta afición, ser bético, haberme criado aquí y sentir y saber lo que significa el respeto, cariño y admiración. Me iré del fútbol feliz porque esta gente me lo ha dado todo”, sentenciaba.