Joaquín: “Si no me he retirado es gracias al estilo de Setién”

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, está viviendo una segunda (o tercera) juventud. Está cumpliendo su cuarta temporada como santo y seña del conjunto verdiblanco, después de que regresase al comienzo del curso 15-16. Pero en las últimas dos campañas es cuando Joaquín está pudiendo disfrutar del fútbol, precisamente cuando se hablaba que había vuelto para retirarse y que no rendiría de forma óptima con la camiseta que luce el escudo de las trece barras. En una entrevista a la revista Panenka, Joaquín confiesa que “a estas alturas de la película el descanso es muy importante para mí. Y jugando cada tres o cuatro días, aún más; es fundamental recuperarse bien y tener una buena alimentación. Me siento un privilegiado de que el físico me aguante para poder seguir compitiendo a este nivel y seguir disfrutando como lo hago. La filosofía de juego del equipo, del año pasado para acá, ayuda a que pueda seguir disfrutando. Me encuentro bien y sigo sintiéndome uno más. Gracias a que jugamos así, he podido alargar mi carrera, por lo pronto, dos años más. Sé perfectamente que si hubiéramos jugado a lo que veníamos jugando cuando yo volví, ya te digo que me hubiera retirado. Se lo dije al entrenador y se lo dije a la gente que me rodea. La filosofía con la que vino el míster me ha beneficiado muchísimo: disfruto, toco mucho el balón, corro mucho menos, el equipo gana y yo participo más y me siento mucho más a gusto. Realmente, esta filosofía viene como anillo al dedo a todo futbolista que le guste jugar el balón y está claro que a mi me ha alargado mi carrera en todos los sentidos”.

Además, Joaquín ha pasado de ser un extremo puro a ser un jugador más de combinación por el centro, aunque sus carreras en ruptura también se está pegando. El portuense lo cuenta así: “Está claro que en este nuevo rol me encuentro mucho más cómodo ahora, no solo yo, también otros futbolistas ofensivos como Andrés (Guardado), Sergio (Canales), Inui, Boudebouz… Podemos jugar más juntos y nos asociamos mucho más entre nosotros. Jugar por dentro te hace participar mucho y te hace sentir más importante. Para futbolistas con talento, este estilo, de permanente contacto con el balón, es muy beneficioso. ¿Líder del vestuario? No me siento ningún líder porque tampoco me tratan como tal: estos niños te pierden el respeto desde el primer día (dice entre risas). Pero bueno, independientemente de lo que yo signifique para ellos o lo que pueda aportar al grupo, quiero ser uno más, intentar que lo de ir a entrenar cada día sea lo más divertido posible, en ese papel me siento muy integrado porque hay muy buen ambiente. En esta etapa de mi vida en la que disfruto cada segundo que estoy en el vestuario, intento transmitir a los demás la misma pasión: que disfruten de lo que les ha tocado vivir porque es maravilloso y hay que sentirse un privilegiado en todos los aspectos por lo que significa ser futbolista del Real Betis. Intento que vean que trabajo como el que más y que, independientemente de que pueda tener algunos privilegios, eso no significa que vaya a jugar solo por quien soy. Sí noto el respeto y la admiración que me puedan tener, pero como digo, yo soy uno más de la plantilla”, sentencia Joaquín.