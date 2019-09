Joaquín, el Osasuna y el equipo contra el que menos pierde

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, no puede tener un mejor recuerdo del Osasuna. Y es que el futbolista del Puerto se ha visto hasta en 26 ocasiones contra el equipo rojillo y sólo cuatro veces ha terminado perdiendo. El resto, hasta 14, fueron victorias par Joaquín, y 8 acabaron en tablas.

Así pues, sólo en el 17% de las veces que se ha visto Joaquín con el Osasuna ha perdido. El único equipo con el que Joaquín tiene una estadística parecida es el Málaga, equipo con el que el gaditano sólo ha perdido en tres ocasiones.

Joaquín espera seguir con la buena racha esta noche y ayudar al equipo a ganar su primer partido como visitante esta temporada: “Si estoy aquí es para jugar, si no, me quedo en mi casa. Al final es de alguna manera el vivirlo, sentirlo. Siempre digo que en la vida hay que hacer lo que uno siente. Y si no lo sientes, mejor dedícate a otra cosa. Pero mientras lo sientas y te sientas fuerte y con ilusión, hay que tirar adelante. Afortunadamente me siento fuerte, con ilusión, con ganas, creo que estoy en un momento donde la experiencia y el poso me ayuda muchísimo. Así que a sumar y a ser uno más, no quiero tampoco que me regalen nada. Estoy aquí para ayudar y para aportar”, dijo recientemente el jugador en la televisión del Betis.

Igualmente, el portuense reconoció que está hablando con el club para prorrogar su contrato un año más: “Lo hemos comentado. A mí me gustaría continuar, sinceramente por la mente no se me pasa retirarme. Lo hemos hablado, ha sido en una charla normal porque yo con ellos hablo y quedo mucho. No sé si ahora o más adelante intentaremos prolongar el contrato un año más, pero sin prisa y sin forzar nada porque no es necesario”.