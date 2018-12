Joaquín: “Hay plantilla para ir a por todas”

Vive un momento dulce, dentro y fuera del campo. Es idolatrado en el Benito Villamarín y recibe el cariño de la mayoría de aficiones de España cada vez que el Betis juega lejos de Heliópolis. Es solidario y también tiene tiempo para desconectar con su faceta extradeportiva en las tablas y ante las cámaras. Es Joaquín Sánchez, quien el pasado domingo en el RCDE Stadium cumplió 500 partidos oficiales en la historia de LaLiga.

El capitán del Betis ha sido protagonista este mediodía en Canal Sur Radio y ha hablado del momento por el que pasa el primer equipo verdiblanco antes de disputar el último partido oficial del año natural de 2018. “Feliz porque creo que los objetivos se están cumpliendo. El equipo va a más y esperemos acabar el año con una victoria para acabar con muy buenas sensaciones. ¿Las palabras de Setién antes del partido ante el Espanyol? El míster me lo tiene muy presente siempre. Independientemente de lo que pueda suponer para el vestuario o el club, él siempre cuenta conmigo con futbolista, como jugador que aporta dentro y fuera del campo. Me ve con muchas opciones y me llena de alegría, porque sigo siendo uno más, que es para lo que estoy aquí”, aseguró el portuense.

Hablando de lo estrictamente deportivo, Joaquín no ha dudado en reconocer que el Betis tiene “plantilla para ir a por todas” esta temporada: “Lo importante es que seguimos adelante en las tres competiciones. En la Copa se están haciendo las cosas bien, en la Europa League más de lo mismo, es una competición que nos hace mucha ilusión. En LaLiga estamos cada día mucho mejor, se están sacando victorias importantes en campos difíciles y afortunadamente queda la segunda vuelta para consolidarnos ahí. Hay plantilla para intentar ir a por todas. ¿Qué me pone más, la Copa o la Liga Europa? Como caché, la competición europea nos daría muchísimo. Luego, la Copa siempre está ahí, algunos ya sabemos lo que es ganarla y no estaría de más. Pero en Europa afrontamos esta eliminatoria para pasarla y llegar lo más lejos posible en la competición”, dijo.

Preguntado por la posibilidad de conseguir al final de la temporada plaza para disputar la siguiente campaña la UEFA Champions League, Joaquín respondió que “dentro del momento en el que estamos, está claro que nosotros no vamos a descartar nada. Como equipo humilde y haciendo las cosas como creemos que hay que hacerlas, vamos a intentar estar entre los mejores, consolidarnos ahí arriba. Y si la Champions se pone a tiro, ir a por ella. Es el objetivo superior que tenemos”.

A Joaquín también se le preguntó por el papel tan importante que está teniendo en lo personal en las dos últimas campañas en el Betis y contestó que “para mí es primordial sentirme importante. No estoy aquí para poder aportar muchas cosas como veterano por lo que significo. Pero para mí es fundamental que el míster me tenga presente y que me valore deportivamente. Me siento satisfecho y uno más dentro de la plantilla. Que me tengo que ganar el puesto día a día, pero gracias a Dios estoy ahí y el míster cuenta conmigo”, concluyó el capitán bético.