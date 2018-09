Joaquín: “Volver a Europa con el equipo que te vio crecer es algo especial”

Joaquín, capitán del Real Betis, señalaba acerca del primer duelo del Grupo F de la Liga Europa ante el Olympiacos que se encuentra “feliz porque volver a las competiciones europeas siempre es especial. Jugar en campos como este es muy bonito. Contento. Son muchos años los que han pasado pero siempre volver a Europa con el equipo que te vio crecer es especial. Feliz de poder disfrutar de esta competición y con la motivación y mente puesta en el partido de mañana que queremos empezar con buen pie, con una victoria y buenas sensaciones. Nos enfrentamos a un gran equipo y empezar con buenas sensaciones y puntuando siempre es importante”.

Se le recordaba a Joaquín de nuevo su participación en la 2005-06 con el Betis en la Liga de Campeones y la Liga Europa. “La ilusión es la misma. Jugar competiciones europeas con el equipo que te vio crecer siempre es ilusionante. Son muchos años los que han pasado. Afortunadamente afrontamos este año la competición con una base, filosofía y equipo hecho y trabajado para ello. Eso nos da mucha moral y seguridad para el partido de mañana y lo que nos viene. Es importante el trabajo hecho no ya esta temporada sino el año pasado. El trabajo y la ilusión está ahí y lo afrontamos con ilusión porque somos capaces de competir a gran nivel y a ver si mañana seguimos en la misma línea y hacemos un buen partido”, manifestaba el capitán defendiendo el trabajo realizado por el cuerpo técnico bético.

Acerca de la falta de gol y su papel como único realizador en esta temporada, Joaquín expresaba el sentir de la plantilla. “No nos preocupa demasiado. Todo ese trabajo, posesión y filosofía desde el año pasado es para que la pelotita entre. Es lo más importante. No nos preocupa más allá. El equipo no está teniendo suerte de cara a gol. Llegamos y creamos ocasiones, es lo importante. Es verdad que de cara a gol no tenemos esa suerte que en pretemporada sí hemos tenido. Más allá de la preocupación el equipo está haciendo buen trabajo y referente al partido si me toca jugar, feliz de poder marcar en otra competición europea con el Betis, que siempre es importante para que el equipo vaya cogiendo confianza de cara al gol”, aseguraba Joaquín.

Además, el portuense también protagonizó momentos de humor con el intérprete griego y con Setién, quien reconoció que hará rotaciones y al que le dijo durante la rueda de prensa que esperaba que no fuera la suya una de ellas con una gran sonrisa.