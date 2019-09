Joel: “Me ha costado muchísimo llegar a donde estoy ahora mismo»

Después de competir por un puesto durante el pasado curso con Pau López, el fichaje del catalán por la Roma ha permitido a Joel Robles subir un peldaño en la portería del Real Betis. El guardameta madrileño repasa en una charla con ABC de Sevilla el significado de la marcha de Pau, la llegada de Dani Martín, el estreno del joven portero verdiblanco en el Camp Nou y el futuro inmediato en la competición.

-¿Cómo vivió la marcha de Pau López a Roma?

-Sabía que se abría otra circunstancia. Yo estaba tranquilo tanto si Pau se quedaba como si se iba. Tenía claro que tenía que mostrar mi mejor nivel cada día y en el momento en el que el entrenador decidiera ponerme pues ayudar al equipo y responder.

-Llega Dani Martín y en su segundo encuentro le toca afrontar una visita al Camp Nou…

-Para mí fue injusto que Dani se llevara tantos palos porque al final no se puede olvidar que ante el Barcelona tienes que mostrar un nivel increíble en cada acción. Te someten muchísimo, son acciones de un nivel muy bueno. Se pudo ver en uno de los goles que marca Griezmann con un pase de Sergi Roberto «pinchado» a la espalda, que es muy complicado de defender.

-¿Le nota afectado tras lo ocurrido?

-Es joven, obviamente tiene que mejorar muchas cosas, al igual que yo. También pasé por su situación cuando era joven. Es cuestión de ir mejorando, de entrenar y sobre todo, de mentalizarte cada día para mejorar.

-El año pasado Pau jugó más partidos oficiales aunque Joel también tuvo sus oportunidades. ¿Qué les ha dicho Rubi para esta temporada?

-Tampoco es que haya hablado mucho pero ha dejado claro que todos somos protagonistas. Hay que estar preparados para el momento que él decida. Obviamente, el tener minutos es lo que te va dando confianza para seguir creciendo. Tengo que seguir trabajando y mostrando mi mejor versión para ayudar al club y a mis compañeros, que al final es lo más importante.

-¿Se siente más titular que el año pasado?

-Me ha tocado «chupar» bastante banquillo y sufrir. Nunca me voy a sentir indiscutible por mucho que juegue. Lo que voy a hacer es trabajar al máximo en cada entrenamiento, en cada minuto que me den en el campo, para jugar al mejor nivel. Y no bajar los brazos. Seguir, seguir y seguir. Estoy disfrutando muchísimo. Tengo claro desde hace bastante tiempo, porque he sufrido, que me ha costado muchísimo llegar a donde estoy ahora mismo. Nadie me ha regalado nada. Cada minuto que me den el fin de semana voy a tratar de disfrutarlo. Juegue menos o más voy a disfrutarlo, aunque obviamente a un jugador lo que le gusta es estar en el once inicial.

-¿Qué le ha llamado más la atención a nivel de la entidad en el año que lleva aquí?

-Es un club muy exigente, que quiere estar ahí, que quiere llegar a Europa. Luego están los matices. Que una temporada no es fácil, hay equipos por delante que también son muy buenos y que hay que competir. Creo que nosotros también debemos tener la responsabilidad de responder porque estamos todos en la misma línea y queremos hacer que el Betis sea grande.

-¿Cómo valora que no se hayan registrado cambios en el centro de la defensa?

-Creo que el entrenador tiene un gran problema ahí. Los cuatro centrales que tenemos pueden ser titulares. En este caso está jugando el entrenador con una línea de cuatro. Zou se está quedando fuera pero en cualquier momento puede ser titular. Tienen que seguir trabajando y mejorando como todos y ojalá puedan mostrar su mejor versión para ayudar al equipo.

-Sí se han vivido cambios en los laterales, sobre todo en el izquierdo.

-El club, si quiere estar en Europa, tiene que contar con gente competitiva. El que esté jugando de titular tiene que sentirse presionado por el que está jugando menos. Es importante para que la plantilla crezca.

-El primer camino para ganar partidos es marcar y, de momento, Loren está llamando la atención en las primeras jornadas.

-Estoy contento por Loren. El año pasado se llevaron muchos palos los delanteros. Muchas veces no es cuestión de ellos, también es del equipo. Contento de que Loren haya respondido así y también del esfuerzo que ha hecho el club para traer a Borja. También Juanmi puede jugar de delantero. Contento porque tenemos una plantilla bastante competitiva y estoy seguro de que si no mete goles Loren serán Borja, Juanmi u otros jugadores como Fekir. Sabemos el nivel que tenemos pero tampoco nos podemos relajar. Tenemos ser realistas y a darle duro para tratar de conseguir el objetivo.