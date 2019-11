José Luis Oltra: «Álex Moreno ha mejorado con su conversión al lateral»

Puede ser uno de los entrenadores que mejor conoce a Álex Moreno. Al menos sí se puede asegurar que fue el técnico que le dio la oportunidad de debutar en una categoría profesional como la Segunda división, actual Liga SmartBank. Fue en la temporada 13-14. Un joven Álex Moreno, tras pasar brevemente por la cantera del Barcelona y jugar el curso anterior, el 12-13 en Segunda división B con la elástica de la Llagostera, fue fichado por el Mallorca en una operación avalada por Lorenzo Serra Ferrer. En un principio, Álex Moreno se incorpora al cuadro bermellón para su primer equipo filial pero desde la secretaría técnica que comanda el de Sa Pobla indican a José Luis Oltra que observe durante la pretemporada al jugador de San Sadurní de Noia por si puede completar el flanco izquierdo de su plantilla con él.

Es el propio Oltra el que cuenta para ABC de Sevilla qué vio en Álex Moreno para contar con él con dorsal del filial (el «27») en el Mallorca de hace seis temporadas. «Él llega de la Llagostera y viene como extremo izquierdo. Pero me dicen desde el club que lo mire y trabaje con él por si puede completar la plantilla. Entonces, me lo llevo a la pretemporada del primer equipo y lo primero que veo es un chico con ganas de mejorar, crecer. Disciplinado, muy buen tío, que genera buen ambiente, trabajador, muy buena persona. Una de las cosas que dices ‘¡caray! No debo saber mucho de esto’, porque nunca se me pasó por la cabeza meterlo de lateral. Era un chaval muy ofensivo. Para jugar de extremo no tenía números espectaculares, pero tenía velocidad, desequilibrio, trabajo, ayudaba mucho en defensa. Por encima de todo destacaría su forma de ser. Es un tío fantástico, que se hace querer. Para el entrenador, un chico honrado, que acepta todo. Llegó un Álex muy joven, pero muy maduro para su edad. Cuando decidimos que se quedara, tiene sus momentos, más o menos, pero cuando lo convocabas, fantástico, si no, un crack… Él no cambiaba su relación con los demás y el entrenador si su estatus de jugar o no jugar cambiaba. Él lo que quería era mostrar que lo hacía bien. Me he alegrado mucho por él, hablamos cuando ascendió con el Rayo. No recuerdo el entrenador que lo puso de lateral, acertó. Es obediente, tácticamente bueno, cualidades como la de la velocidad que le hace ganar factor sorpresa, aparecer y llegar. Tiene mucho recorrido y me parece un gran futbolista», explica el técnico valenciano.

Cuestionado por si el salto a un club de la exigencia y la presión del Betis afectará a Álex Moreno en su rendimiento, Oltra, que en la actualidad se encuentra sin equipo, asegura de forma rotunda que «va a responder. Primero porque es un chico maduro. Y después, es muy responsable. Sabe a lo que se dedica, y al nivel al que lo está haciendo, y va a hacer todo lo que esté en su mano para darlo todo. Tendrá días de más o menos acierto. Pero en cuanto a personalidad y forma de ser acepta bien la situación y lleva bastante bien la presión. Se centra en el trabajo y la tarea que tiene que hacer».

Valorando las capacidades técnicas y deportivas de Álex Moreno, Oltra se atreve a comparar al futbolista catalán con el internacional Jordi Alba: «Es un currante, sin dudarlo. A mí me recuerda mucho, salvando las distancias, a Jordi Alba. Son jugadores que han empezado por delante, con talento y desequilibrio, con vocación netamente ofensiva. Pero luego, cuando algún entrenador les ha retrasado y probablemente no les gustara jugar en esa nueva posición, pero han sido disciplinados, trabajadores, honrados con lo que les ha dicho el técnico, pues les han hecho caso y se han convertido en mejores. Jordi es probablemente el mejor lateral izquierdo del mundo y yo creo que Álex, aunque no es de lo mejores del mundo, va a ser brutal, porque puede jugar con línea de cuatro, o con cinco… Con recorrido y no tener que recibir de espalda y tener que encarar, sino apareciendo desde atrás y encarando por dentro y por fuera, con la velocidad que tiene y llegando a los metros finales, tiene mucho ganado. El que tuvo la visión de ponerlo de lateral hay que hacerle un monumento, porque es muy bueno. También hay que hacerlo con jugadores como Álex, tan disciplinado y currante que te va a hacer buena esa idea», argumenta.

Por último, hablando del hecho de que con un Betis mejor clasificado, y jugando sin tanta necesidad y presión por la decimoséptima posición que ocupa actualmente, puede verse a una versión todavía mejor del lateral zurdo, el preparador valenciano dice que «no tengas duda, pero no sólo mejor Álex Moreno, sino un mejor uno por uno en los futbolistas, no del Betis sino de cualquier equipo. Cuanto mejor rodeados están, mejores son. Cuanto mejor vaya el equipo, más rinden. Es la pescadilla que se muerde la cola, tienen más confianza, margen, el entorno está más positivo… Quieras que no reduces presión, obligación, necesidad, presión… Álex está siendo, digamos, de lo menos malo de un Betis que está por debajo de lo que se esperaba. Si el equipo va a más, Álex tiene condiciones para ir a más».

José Luis Oltra no acabó aquella campaña 2013-14 en el Mallorca. El técnico valenciano fue destituido de su cargo tras la vigesimosexta jornada del campeonato de Segunda división, tras enlazar cinco fechas sin conocer la victoria: Murcia (2-2), Sporting (1-3), Alcorcón (1-1), Hércules (0-1) y Mirandés (0-0). Pero fue el primer técnico en confiar de verdad en Álex Moreno.