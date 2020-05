José Manuel Álvarez, doctor del Betis, recomienda una concentración “porque se minimizan más las posibilidades de contagio”.

El responsable de los servicios médicos del Real Betis, José Manuel Álvarez, ha ofrecido detalles de los pasos que darán los profesionales verdiblancos a partir de mañana por la mañana en el regreso a la actividad. “Nos ceñimos al protocolo de LaLiga y añadimos lo oportuno para protegernos aún más”, ha señalado Álvarez en una entrevista concedida a los medios oficiales y en las que también se ha referido a los entrenamientos individuales de los futbolistas.

“Llegarán cada cierto tiempo para no coincidir. Los preparadores físicos elaboran un trabajo para dividir los terrenos de juego en etapas y situaciones, máximo de seis como indica el protocolo. De hecho, los jugadores no entran en las instalaciones de la ciudad deportiva. Salen del párking directamente, llegan por los pasillos exteriores de los campos, trabajo, se le deposita ropa para el día siguiente, material, mascarillas, guantes y se van por el mismo pasillo externo sin tener contacto ninguno de ellos. Coinciden en el terreno de juego y con distancias de 30-35 metros cada uno. Todo eso lo tenemos controlado. Se va a minimizar y controlar en lo posible los tratamientos de fisioterapia salvo que haya problema de lesión durante esta fase, con medidas de protección mascarillas, guantes y pantallas de protección. Todas medidas protocolarias. Ayer se hizo una videoconferencia grupal para todos los jugadores y cuerpo técnico en la que se explicaron todas estas medidas”.

“En la fase inicial se ha llevado a cabo toda la inspección de las instalaciones y se realizan los reconocimientos médicos. La fase 2 es entrenamiento en solitario, que es la que llevaremos a cabo la semana que viene cuando indique LaLiga que podemos comenzarla cuando se haya hecho este cribaje. Pasada esa semana llegará la fase 3 de trabajos grupales y después la 4, de colectivos. Es una desescalada en materia deportiva. Antes de las fases 3 y 4 se van a volver a realizar test y reconocimientos a todo el mundo. Cada día tenemos que pasar un cuestionario de sintomatología, toma de temperatura. Nadie va a entrar sin haber pasado eso. Previo a cada fase también habrá un plus con el tema de repetir los test como marca el protocolo”, ha comentado Álvarez antes de referirse al asunto de las concentraciones.

“Sí se recomienda en las fases 3 y 4. Creo que es lo oportuno porque teóricamente ya has hecho cribaje de reconocimientos médicos inicial apartando personas con sospechas o cuadro positivo confirmado, y la fase ya de entrenamientos en solitario donde no hay contacto entre nadie. Y si toda esa población tras cribaje es negativa considero que lo más oportuno es hacer una concentración en unas instalaciones en las que sabe que esa población es negativa ante el virus, minimizas posibilidades de riesgo y sin tener contacto al exterior. La duración de esas fases no las sabemos. Ahora estamos centrados en las fases 1-2 y no sabemos cuánto durará la fase 1, pendientes de sanitarias autoridades y LaLiga. Sí recomendaría concentración porque se minimizan más las posibilidades de contagio”.

El encargado de dirigir los servicios médicos del Betis ha explicado que los reconocimientos médicos que se iniciarán mañana serán “exhaustivos, como los de pretemporada. Aparte de los test Covid, se hace una analítica completa, incluso con muchos más parámetros de los habituales que hemos intentado recopilar entre todos los servicios médicos de los clubes, hablando con expertos para tener pistas en relación a una posible infección. Además, exámenes y exploraciones del servicio de prevención, electrocardiograma, electrocardiografía, pruebas de antropometría para ver nivel deportivo y pesaje, además de estudios complementarios como placas de tórax. Y en caso de un jugador con anticuerpos porque haya pasado la enfermedad tendrán que ser revisados por neumólogos y cardiólogos con pruebas complementarias que indicarían los especialistas”.

Sobre el estado en el que pueden regresar los futbolistas después de tanto tiempo alejados del habitual centro de trabajo, Álvarez piensa “que van a volver mejor que de las vacaciones de verano. Tenemos constancia de que no han dejado de trabajar físicamente y que nuestros preparadores han elaborado planes de trabajo con distintos niveles de intensidad. No ha sido el típico parón de vacaciones que te aíslas y te descuidas en alimentación, nosotros enviamos la comida cada día a los jugadores, elaborada por equipos de cocineros como si estuviéramos en la ciudad deportiva. Como bien ha dicho Marcos Álvarez, los nuestros se han portado muy bien y ayer en la videoconferencia se lo agradecí. A nivel de preparación física nos tranquiliza”.

Sobre la posibilidad de que aparezcan casos de positivo, Álvarez reconoce que “el primero que tiene miedo soy yo. Es difícil de erradicar el miedo. Esa posibilidad va a existir siempre. Hay que entender que todo el que esté en el campo ha pasado los mismos controles y ha cumplido igual que tú. Hay riesgos pero están minimizados al máximo. Médico y fisioterapeuta serán los que tengan más riesgo porque hay contacto estrecho con todos cada día. La gran mayoría, por no decir todos, tienen ganas de volver. Si hubiera un positivo, dependiendo de la fase. En el primer cribaje se aísla. Y en fase 2, igual. Ahí no habrá posibilidades de contacto. En todo caso, si ha habido fisioterapia, ese trabajador hay que testarlo como contacto estrecho de este trabajador. Se aísla a estas dos personas. Se hace test y si es negativo se le repite a la semana para reafirmarnos. El que da positivo se aísla como cualquier ciudadano.En las siguientes fases, que son grupales, se van a mantener las distancias salvo en el campo de entrenamiento. En esos grupos sólo podrían trabajar con un preparador físico y fisioterapeuta que formaría parte de este grupo y un utillero.

Y sobre el futuro, el responsable de los servicios médicos del Betis piensa que “vamos a tener que convivir con esto pero no dos meses ni tres, serán bastantes meses. Es muy bueno que se vayan haciendo cosas, como pasear, sacar a los niños, pero manteniendo medidas, porque vamos a convivir con esto mucho tiempo, incluso cuando tengamos la vacuna, porque no todo el mundo genera anticuerpos de la misma manera. Por eso hay gente que se pone muy malita y otras que ni se dan cuenta. Tenemos que saberlo e ir arreglando otras consecuencias. Los miles de muertos ya están ahí, pero tenemos que arrancar aunque siendo muy rigurosos”.