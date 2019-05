Junior y el escaparate del Santiago Bernabéu

El fin de semana terminará el campeonato liguero para el Real Betis. El calendario tiene reservado para el conjunto verdiblanco una visita al Santiago Bernabéu. Las aspiraciones verdiblancas de conseguir clasificación para competición europea quedaron descartadas el pasado fin de semana. Sólo queda por confirmar si el equipo acabará en la primera o la segunda parte de la tabla. Pese a todo, jugar en un terreno tan significativo como Chamartín siempre es especial. Sobre todo si es la primera vez. Podría ser el caso de Junior, el lateral bético que se ha apuntado a la titularidad en el tramo final de la temporada, con asistencia incluida, tal y como se pudo comprobar el domingo pasado ante la SD Huesca. Recuperado de la segunda lesión muscular del presente curso, sufrida en la ida de la eliminatoria ante el Stade Rennais, Junior volvió a jugar el 7 de abril disputando los últimos 20 minutos ante el Villarreal. Desde entonces, el defensa no se ha perdido ni un solo minuto de la competición completando los compromisos contra el Sevilla, Valencia, Levante, Espanyol, Eibar y Huesca. La decepción vivida a nivel colectivo contrasta con la cierta satisfacción experimentada por el defensa tras encontrar de nuevo continuidad en las alineaciones.

No ha sido una temporada sencilla para Junior. Los dos parones sufridos por los contratiempos físicos han condicionado de manera notable su recorrido. Hace justo un año, el defensa cerraba con una sonrisa su primera experiencia en la elite. Había entrado con fuerza en la máxima categoría. El mercado de enero le abrió la puerta del primer equipo y Junior tardó un suspiro en hacerse con el puesto de lateral izquierdo. Llegaba para quedarse. Con velocidad y verticalidad fue ganando protagonismo con sus llegadas al área contraria. Centros que se convirtieron en asistencias de gol como la ofrecida a su compañero Loren en su estreno en LaLiga ante el Deportivo. La vida deportiva de Junior vivía un notable punto de inflexión. Sobre todo porque días después tuvo la oportunidad de enfrentarse al Real Madrid.

Poco más se podía pedir. Primera titularidad con el Betis en el Benito Villamarín y ante el equipo de Zidane. Fue una noche de contrastes para Junior. El Madrid abrió el marcador muy pronto, pero el equipo verdiblanco le dio la vuelta al marcador al filo del descanso. Primero, gracias a un remate de cabeza de Mandi a pase de Joaquín. Apenas tres minutos más tarde, con el conjunto de Setién activado en ataque, Junior se animó a subir. Pisó área rival y levantó los brazos. Joaquín advirtió su presencia y abrió el juego. El defensa remató y el balón acabó en la portería tras superar a Keylor y rebotar en Nacho. Tras el descanso, el Madrid le dio la vuelta al marcador, aunque a falta de cinco minutos se encendió una luz para el Betis. Con 2-4, Junior volvió a subir la banda y tras recibir el balón sacó un centro medido que Sergio León aprovechó para hacer el 3-4. El equipo de Zidane se llevó los puntos de Heliópolis y también tomó nota del nombre del lateral zurdo bético. Junior siguió creciendo con el paso de las jornadas y su ayuda fue importante para que el equipo consiguera una plaza europea.

En verano se siguió hablando de Junior y en el Betis decidieron moverse. Justo tras la disputa de la primera jornada, la entidad verdiblanca anunció la renovación del futbolista hasta 2023. La cláusula de rescisión quedó fijada en 50 millones de euros, una de las más altas de la plantilla bética. Tuvo la oportunidad de jugar con la selección española sub 21 y su nombre sonaba en varios escenarios, entre ellos, el del Real Madrid. Debutó en competición europea en San Siro. Y marcó en el Camp Nou en la visita liguera del Betis. Muchos empezaron a verlo en un futuro no muy lejano ocupando el puesto de Marcelo en el costado zurdo del equipo blanco. Llegó el primer frenazo en la elite por culpa de la lesión muscular sufrido en el campo del Espanyol, que precisamente le dejó sin opciones de jugar en la visita a Heliópolis del Real Madrid. Poco después vivió otro contratiempo muy parecido, algo que no pasó desapercibido fuera de Sevilla. Ahora, la última jornada del presente campeonato se presenta como una opción para que el aficionado madridista vea a Junior en Chamartín. En el anterior desplazamiento bético al Bernabéu, registrado a comienzos de la pasada campaña y solucionado con el solitario gol de Sanabria, el defensa vivía todavía en la dinámica del filial en el Grupo IV de la Segunda división B.