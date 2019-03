Junior: “No entiendo el debate en cuanto a Quique Setién”

Junior, al igual que Francis, aprovechó para mostrar su apoyo absoluto al entrenador del Betis, Quique Setién. “Yo, personalmente, le estoy muy agradecido a Setién y creo que todos los béticos también deberían estarlo. Ha devuelto un Betis competitivo, un Betis que ha vuelto a competir en Europa. Algunos deberían mirar más atrás, hace tiempo, y pensar dónde estaba el equipo y dónde estamos hoy. Eso lo hemos conseguido entre todos, no sólo el míster”.

Junior fue a más en este asunto: “Yo no entiendo ese debate. Entiendo que el aficionado sea exigente. Es normal, viendo que tenemos una muy buena plantilla y que este año LaLiga está para que cualquiera pueda entrar en Champions. Entiendo que sean exigentes en ciertos momentos determinados, pero en otros, no; aunque es cierto que el aficionado siempre tiene su punto de vista y es respetable. El punto de exigencia no creo que sea negativo, pues la exigencia siempre es buena para que la gente no se relaje. Pero quizá a veces es excesiva”, dijo en Estadio Deportivo.

También habló Junior de los problemas físicos que está teniendo: “Sí, la verdad es que era una temporada muy importante para mí y para el equipo y quizá estoy teniendo un poquito de mala suerte con las lesiones, pues me han quitado del momento más importante de la temporada, cuando el equipo más me necesitaba. Pero, por suerte, quedan todavía unos cuantos partidos y creo que cuando vuelva, y si el míster quiere, estaré listo para el último tirón, que también es importante”.

Por último, hizo balance de lo que lleva el Betis disputado: “Ahora mismo, después de cosas que acaban de pasar, mi nota sería un seis o un siete, quizá más tirando al seis, porque hace poco hemos tenido cuestiones que no han sido positivas. Pero quedan diez partidos y tenemos tiempo de arreglarlo y poder llegar a un ocho o un nueve, o incluso al diez”.