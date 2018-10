Junior: “Si tuviera que escoger a alguien para irme a la guerra sería a Francis”

Nadie le ha regalado nada. Y así mira a la vida. En sus genes está el esfuerzo de una madre que cruzó el Atlántico buscando lo mejor de sus hijos pero con el sacrificio de tener que estar tres años sin verlos. «Si ella fue capaz de eso, ¿por qué no lo voy a ser yo de sobreponerme a cualquier cosa que me pase en el fútbol? Iba a venir para seis meses pero el asunto de los papeles no fue fácil. Es una luchadora, me lo ha dado todo». Quien así se expresa es Héctor Junior Firpo Adames (Santo Domingo, 1996), una de las más firmes realidades del Betis actual. «De pequeño le decía a mi padre que no sabía de dónde era: dominicano, andaluz, malagueño y español. Estoy entre un sitio y otro. Si hubiera seguido en la República Dominicana jugaría al béisbol, seguro. Dicen que no se me daba mal. Aquí he elegido jugar con España y me lo achacan mucho pero si algún dominicano lee esto les diría que estoy muy orgulloso de mi origen pero si te dan la oportunidad de jugar con una de las mejores selecciones del mundo no lo puedes dejar escapar».

—Cuando ha recibido tantos elogios en este fulgurante 2018, ¿quién le devuelve a la tierra?

—Mi novia. A veces, si me ha salido un buen partido o algo llego a casa y me dice, de broma: «Tranquilo, eh, que eres un paquete». Ella es con la que paso todos los días y la que tengo más cerca. Mi familia no es muy futbolera. En la República Dominicana antes no había tanto fútbol y mi padre es más del ciclismo. Mi novia es la que me habla más. Y también los amigos. No los de la infancia, sino los antiguos compañeros del B, como Pedro o Hinojosa.

—A su responsabilidad de futbolista se le une que ahora va a ser padre.

—Todo el mundo me dice que me prepare para no dormir (risas). Lo afrontamos con mucha ilusión. Quería ser padre joven, aunque quizás no tanto pero ha venido así. Es niña y yo quería niño (bromea). Habrá que ir por el niño.

—¿Ha conseguido que sus abuelos vengan desde República Dominicana?

—No quieren. Pueden volar pero ya siendo mayores sería complicado conseguirles la residencia permanente. Están felices viviendo en su campo con sus primos. Este verano me pasó una anécdota curiosa. Cuando renové y salió lo de la cláusula de rescisión la gente allí se creía que yo cobraba 60 millones de euros. Iban a casa de mi abuelos diciéndoles que iba a ganar eso. «¡Ojalá!», les decía mi abuelo. «No cobra eso, es la cláusula». Allí no sabían lo que era eso. Estaban preocupados. La República Dominicana no peligrosa pero si te dicen que viven ahí personas cuyo nieto cobra eso pueden pasar cosas raras pero no.

—Esa renovación fue un premio a su gran irrupción en 2018.

—Hace justo un año estaba lesionado y tenía que volver al filial. Quique Setién tuvo una charla conmigo y me dijo que volviera al filial, a mis antiguas constumbres, que me recuperara con ellos. Fue un acierto. Cuando salí de esa charla no lo vi, estaba cabreado y lo pasé mal pero tenía toda la razón del mundo. Mi evolución ni yo mismo me la creo. Cuando debuté en La Coruña nunca llegué a pensar que todo iba a ir tan rápido y tan bien. En algún momento tiene que llegar algo malo. A Quique le tengo que estar muy agradecido porque confió en mí y lo ha man tenido, que es lo importante. Pero no sólo a él sino también a José Juan (Romero) y a todos los técnicos de cantera. La evolución ha sido no sólo mía, sino de los chicos que estamos en el primer equipo de la cantera.

—¿Ha tenido suerte al encontrarse con dos entrenadores que hayan confiado tanto en usted?

—No sólo yo, sino el Betis. Son dos grandes entrenadores que encima coinciden los dos en el estilo. Eso nos lo puso más fácil a Loren, Francis, Kaptoum, los que subieron el año pasado y a mí porque el salto es complicado.

—¿En qué considera que ha crecido y qué le queda por desarrollar?

—He crecido mucho en el aspecto táctico y defensivo. Todos me decían que tenía que dar un pasito más en aspecto defensivo y táctico porque siempre he sido ofensivo. En el filial jugaba de lateral izquierdo y acababa algunas jugadas de extremo derecha. Eso gusta mucho pero al final hay que volver. En ese aspecto he mejorado bastante. Esto es la elite, hay pocos espacios y las diferencias las marcan jugadores grandísimos. Este año quiero mejorar en el aspecto ofensivo. Muchas veces hablo con mi padre y le digo «vaya, no puede ser que haya llegado a situaciones de remate y asistencias en estas jornadas quince veces y no lleve ninguna que haya terminado en gol». Soy muy exigente, si no las concretas no sirven para nada.

—Así se evalúa usted, ¿y al equipo?

—Estamos en un buen momento pero podemos dar mucho más. No tenemos que ponernos metas, sino repetir lo del año pasado.

—Han generado muchas expectativas y la grada les pide.

—La afición del Betis siempre ha sido un poco exigente. Eso es bueno porque nunca te puedes relajar, no hay conformismo. Claro, se hacen fichajes buenos con gran inversión y la gente exige pero quizás la afición en momentos puntuales ha sido más exigente de lo que tendría que haber sido. Lo veo así. Lo damos todo y algunos días salen más las cosas que otros. Cuando enganchemos esa racha del año pasado, que fue increíble, todo se verá distinto.

—¿Pueden convivir la exigencia y la paciencia?

—Se debería conseguir. Una cosa es ser exigente y otra pedir algo a lo que puede que no estemos capacitados. Si la afición te pide ganar LaLiga es una exigencia pero todos sabemos que ahora mismo hay dos grandes clubes que siempre están luchando por eso y se le suma el Atlético. Allí hicimos un gran partido pero te marcan en una contra, hacen su fútbol y acabaron pidiendo la hora.

—En frío, ¿esa opción de haber ganado allí se valora más?

—Nosotros notamos claramente cómo todos los rivales nos tratan con un respeto grandísimo. Ves cómo preparan nuestros partidos y cómo juegan contra otros y no es lo mismo. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien.

—¿Le dicen algo los rivales?

—Sí, muchas veces. Los mismos compañeros en la sub 21 te dicen «jugáis increíble al fútbol». Lo que pasa es que muchas veces jugar tan bien no te sirve para ganar. Así es el fútbol. Pero tenemos claro que cuanto más tengas la posesión más cerca estarás de hacerle un gol al rival y más lejos estará el rival de hacértelo a ti. Este año hemos sometido a todos los rivales y, excepto el Levante, ninguno nos ha creado mucho peligro.

—¿Cómo vio lo que pasó con Francis?

—Es que para mí no es un compañero de equipo, sino un amigo. Este es el sexto año que jugamos juntos. Eso me tocó un poquito porque muchas veces no puedo llegar a entender cómo tu afición puede llegar a pitar a un jugador que lo da todo en cada partido, esté más o menos acertado. Si tuviera que escoger a alguien para irme a la guerra sería a Francis. Hay días que puedes estar más acertado o no pero aparte de futbolistas somos personas. Conozco a su familia y sé que les dolió. Es un chico fuerte que se ha sabido reponer. En Gerona hizo un partidazo y a partir de ahí ha cogido vuelo. Seguro que no va a parar. De todas formas yo lo veía bien desde el primer partido de la pretemporada y no he llegado a entender lo de los pitos.

—En estos casos y otros, el vestuario tiene una buena amalgama de experiencia y juventud. ¿Sirve?

—Se nota. Recuerdo el día que debuté. En otro escenario hubiera hubiera jugado con mucho más miedo pero te viene Guardado, que ha jugado cuatro Mundiales, y te dice «tranquilo, que el fútbol es para disfrutar». Y, claro, te quedas tranquilo porque si estaba nervionso para un partido de Primera no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser un Mundial. Compañeros como él, Mandi, Joaquín, Jordi… Todos me tranquilizaron mucho a mí y a los compañeros que empezamos.