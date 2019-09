La búsqueda de victorias consecutivas por parte del Betis

No pudo cerrar el Real Betis con un resultado positivo una semana que había tomado rumbo ascendente gracias a la victoria lograda el martes en el Benito Villamarín ante el Levante. Pero la caída experimentada por el equipo de Rubi tras la entrada en escena del VAR en la acción que desembocó en el 2-1 alejó a los verdiblancos de cualquier posibilidad de éxito en el Estadio de La Cerámica. Se esfumó la posibilidad de que los verdiblancos dieran continuidad al 3-1 firmado contra el Levante apenas 72 horas antes. Por segunda ocasión en lo que se lleva de temporada, al Betis se le presentaba la opción de sumar un seis de seis. Pero tampoco hubo en Villarreal buenas noticias para los de Heliópolis. La primera oportunidad se desaprovechó semanas antes. En la tercera jornada, el Betis consiguió estrenar su casillero de triunfos en la temporada 19-20 al derrotar por 3-1 al Leganés en el Benito Villamarín. A continuación llegó el primer parón de la campaña debido a los compromisos internacionales de las selecciones. Y en la vuelta al fútbol doméstico, los futbolistas de Rubi no pasaron del empate (1-1) en la visita del Getafe a Heliópolis.

«Es una oportunidad para dar un saltito bueno», comentó Rubi ante la prensa horas antes de viajar a Villarreal cuando quiso explicar la importancia de lo que allí se pondría en juego. Sin embargo, los deseos del técnico y de los jugadores verdiblancos no se hicieron realidad. Lejos de subir puestos en la clasificación, el Betis perdió posiciones después de los resultados registrados en la jornada. Los verdiblancos iniciaron el fin de semana en Primera división instalados en la novena plaza. 48 horas más tarde se encontraban seis puestos más abajo. La igualdad existente en la parte media y baja de la clasificación es grande. Entre el Valencia, noveno, y el Espanyol, decimoctavo y primero de los conjuntos que marca la zona de descenso, hay un grupo en el que se contabilizan diez equipos apenas separados por cuatro puntos. De ahí que en Heliópolis se haya lamentado, más allá de lo ocurrido con el VAR, el hecho de no haber podido sumar en Villarreal para escalar en la tabla. El propio rival del pasado viernes se encuentra en estos momentos en las inmediaciones de los puestos que dan derecho a jugar competición europea gracias a los once puntos que tiene en su casillero.

En el Estadio de La Cerámica se reencontró con la derrota un Betis que no perdía en el campeonato desde la visita de la segunda jornada al campo del Barcelona. El empate casero contra el Getafe inició una secuencia de cuatro partidos en apenas 12 días, fechas en las que los verdiblancos lograron cinco de los 12 puntos que se han disputado. Precisamente el próximo rival del Betis en la competición, el Eibar, sí ha sido capaz de dar un salto en la tabla después de firmar dos triunfos consecutivos en sus enfrentamientos ante el Sevilla (3-2) y el Celta (2-0). En una competición que ha arrancado igualada, encadenar dos o más triunfos consecutivos tiene un altísimo valor. Busca el Betis de Rubi algo que logró en varias ocasiones a lo largo de la pasada campaña.

Precisamente hace justo un año, el equipo verdiblanco consiguió hacer un seis de seis después de superar al Girona (0-1) y al Leganés (1-0) con goles del canterano Loren. También en la primera vuelta, el Betis fue capaz de firmar triunfos en los partidos de las jornadas 14, 15 y 16 disputados contra la Real Sociedad (1-0), Rayo Vallecano (2-0) y Espanyol (1-3). El cuarto triunfo consecutivo no se pudo hacer realidad porque el Eibar se llevó un punto en su visita al Benito Villamarín. Y la tercera vez que el Betis 18-19 encadenó dos triunfos fue, precisamente, en las dos últimas jornadas cuando superó al Huesca (2-1) y Real Madrid (0-2).

Ahora, al Betis de Rubi no le queda otra más que volver a empezar. En apenas cuatro días, el Benito Villamarín volverá a abrir sus puertas para el partido de la séptima jornada. Los jugadores verdiblanco, después de disfrutar ayer de un día de descanso, tienen previsto volver esta mañana a los entrenamientos para seguir preparando un compromiso que tendrá bastantes cosas en juego.