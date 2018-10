“La diferencia entre el Betis y el Dudelange es abismal”

El Real Betis se medirá mañana a un rival desconocido. Comparte el Grupo F de la Liga Europa con los renombrados Milan y Olympiacos, con incuestionable pedigrí en las competiciones continentales, pero también con un novato en estas alturas. El Dudelange de Luxemburgo aparece como un oponente por descubrir y que provoca cierta desconfianza. El Milan sufrió para vencerle fuera de casa por 0-1 (Higuaín). Es la referencia más cercana. ABC de Sevilla se ha puesto en contacto con Carlos Andújar, extremeño de 29 años que fue campeón de la liga luxemburguesa en la temporada 2014-15 en las filas del Fola Esch para ampliar el conocimiento sobre el Dudelange. Lo primero que señala es claro: “El Betis y el Dudelange no tienen nada que ver jugando. Son el día y la noche. Lo normal es que el Betis gane. Ellos vendrán a encerrarse. Tienen físico y tratarán de aprovechar algún contragolpe. La diferencia es abismal entre estos equipos y esta temporada, tal y como están jugando con Quique Setién, todavía más. El Betis tiene su estilo de juego, que me encanta, porque tiene más el balón y mucha paciencia para madurar los partidos”.

Andújar se encuentra ahora sin equipo tras haber rescindido su contrato con el Villanovense a finales de agosto. Este extremo espera reengancharse a algún conjunto en el mercado de invierno. La aventura luxemburguesa le surgió cuando dejó el Algeciras y su agente le llamó ofreciéndole la oportunidad. Se mudó a Esch-sur-Alzette y se trajó a España un campeonato de liga. “Fui, hice una prueba de cuatro entrenamientos y un partido y me quedé. Allí el fútbol es muy diferente. Los tres o cuatro equipos que acaban arriba tendrían un nivel normalito de Segunda de España. Otros son de Segunda B y los peores, de Tercera. Lo que sí es general es que el fútbol es muy físico y eso equilibra más las cosas entre ellos. Allí nos dedicábamos profesionalmente al fútbol los que llegábamos de fuera y los luxemburgueses sí compaginaban con otros trabajos. En cada equipo tiene que haber mínimo ocho jugadores del país”, analiza.

Con respecto al Dudelange, Andújar destaca a “Ibrahimovic y Turpel, son sus dos jugadores más peligrosos. Ibra es un jugador que parece que no hace nada pero después tiene gol. El año que estuve yo allí fue el pichichi, las enchufaba todas en el área”. En todo caso, tiene claro cómo afrontará el equipo de Luxemburgo el partido en el Villamarín: “Harán un planteamiento parecido al de los equipos que se han encerrado contra el Betis. Mire, yo lo veo como los partidos que jugó Luxemburgo contra España. Se meten atrás a esperar. Si el Betis marca pronto se abrirán y ahí pueden hacerle más daño. Si no, pasa el tiempo, llegan los nervios y puede pasar cualquier cosa. Ese es el partido que van a intentar hacer. En la calidad no hay color. Si el Betis marca pronto, como le ha pasado con España con equipos inferiores, seguro que obtiene un buen resultado”.

La evolución del equipo bético también ha sido seguida desde Luxemburgo tratando de averiguar los puntos flacos heliopolitanos de cara al partido de mañana. “Hace poco me llamaron desde allí para preguntarme extrañados de que el Betis fuera un equipo que hiciera pocos goles, diciendo que si tenía problemas arriba. Les ha llamado la atención eso pero les dije que si un día les salía el partido pueden marcar mil porque oportunidades generan”, continúa Carlos Andújar, quien tiene claro que la motivación será un arma para el Dudelange: “Creo que es la primera vez que un equipo de Luxemburgo llega tan lejos y eso le ha dado un plus al fútbol de ese país. Además le ha tocado un grupo con tres rivales buenos como Milan, Olympiacos y Betis. Allí los deportes principales son el tenis y el balonmano y no hay una gran afición al fútbol como aquí. Cuando juegan los primeros equipos de su liga pueden ir unas 2.000 personas pero allí fuimos a campos a los que iban a vernos 400. Ahora jugarán ante 50.000 espectadores. Para ellos será un partido muy importante”.

Para el encuentro que ha de disputarse en Luxemburgo, Andújar habla del campo en el que se disputará. “El Dudelange en Europa no juega en su estadio, sino en el de Luxemburgo, que es donde disputa sus partidos la selección. Tiene las medidas adecuadas para Europa. Es el único de todo el país. Yo no jugué allí pero estuve viendo el Luxemburgo-España en la grada. Es muy normalito, pequeño para lo que hay en España. El césped estará bien o no dependiendo de la época. En invierno, con frío y lluvia, suele estar peor”, continúa.

Sobre la vida en ese país del centro de Europa, el extremo español destaca la mezcla de nacionalidades y pone el acento en la cantidad de portugueses que viven allí. “De los 500.000 habitantes de Luxemburgo unos 200.000 son portugueses. Allí el nivel de vida es alto. Los mejores trabajos son para la gente de Luxemburgo. Y te lo dicen abiertamente: ‘Nunca tendréis un puesto como los de aquí’. Pero el resto de empleos están bien pagados, desde la limpieza hasta escalones superiores como cuidar niños o ser profesor. No tiene nada que ver con lo que hay aquí. Muchos portugueses se van allí unos años, hacen dinero y después se compran la casa en su país. Allí se habla de todo menos español. Estuve entrenando a un equipo de categorías inferiores y los niños hablaban luxemburgués, alemán, portugués, francés, inglés… Y entre ellos se entendían muy rápidamente. Nosotros, en el vestuario, hablábamos francés”, sentencia.