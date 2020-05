La disyuntiva en la delantera del Betis

Se va acercando poco a poco la fecha del regreso del fútbol en España. El encargado de dirigir la LFP, Javier Tebas, habló el domingo sobre la posibilidad de reiniciar el campeonato el jueves 11 de junio con el Sevilla FC- Real Betis. A la espera de que todo se confirme, el cuerpo técnico dirigido por Rubi trabaja ya con un horizonte temporal más definido. La preparación física se convirtió en una de las grandes preocupaciones del entrenador desde prácticamente el inicio del confinamiento. Ahora que los futbolistas han cumplido dos semanas pisando el césped de la ciudad deportiva Luis del Sol, Rubi mantiene su atención en el estado que presentan sus futbolistas, una de las circunstancias que puede afectar de manera directa a la confección de las primeras alineaciones. Tiene tiempo el técnico para cerrar el once del derbi. Tomando como referencia la fecha comentada por Tebas, los equipos de se encuentran a mitad de camino entre el día en el que se iniciaron los entrenamientos individuales y el comienzo de la competición. Algo más de dos semanas quedan para que Rubi decida los elegidos para afrontar uno de los encuentros más especiales que tiene el Betis por delante hasta completar el calendario 19-20.

Una de las incógnitas es saber qué va a pasar en la delantera. En las jornadas previas al parón de la competición debido a la crisis del Covid-19, ni Borja Iglesias ni Loren agarraron con fuerza la camiseta de titular. Las entradas y salidas de ambos futbolistas en las alineaciones se convirtió en una constante antes del 8 de marzo, fecha del encuentro entre el Betis y Real Madrid, último celebrado hasta ahora en el campeonato regular.

El equipo verdiblanco ha disputado ocho encuentros en la segunda vuelta liguera. El primero de ellos fue el 19 de enero, día en el que Borja Iglesias fue titular en el triunfo del Betis ante la Real Sociedad (3-0). El gallego abrió el camino de la victoria anotando el primero de los tantos. Era el tercero de los goles conseguidos por Borja Iglesias en LaLiga 19-20. Anteriormente lo hizo en la jornada 6 en la victoria contra el Levante (3-1). cuando el atacante llegado del Espanyol cerró una remontada que había abierto su compañero Loren con un doblete. El otro tanto de Borja fue en la jornada 17, precisamente, en el campo de su exequipo (2-2). Desde el 19 de enero hasta el 8 de marzo, el gallego fue titular en cinco partidos ligueros (Real Sociedad, Eibar, Barcelona, Leganés y Valencia), mientras que Loren lo hizo contra el Getafe, Mallorca y Real Madrid.

En Mestalla, el 29 de febrero, Loren salió al campo a ocho minutos para el final con 2-0 a favor del Valencia. Compartió delantera con Borja Iglesias y anotó el 2-1 definitivo en la prolongación. Era el noveno gol liguero de Loren, que había marcado en enero en las rondas de la Copa del Rey ante el Portugalete (0-3) y el Rayo (2-2) pero que en LaLiga no veía portería desde el derbi de la primera vuelta (1-2). En la victoria bética ante el Real Madrid (2-1) fue Loren el titular mientras que Borja Iglesias se quedó los 90 minutos en el banquillo. Ha sido la única vez que el gallego no ha participado estando disponible. Por lesión se perdió la visita al Camp Nou (5-2) de la segunda jornada, mientras que una sanción le dejó fuera del empate casero (3-3) ante el Mallorca. Loren ha tenido minutos en todos los encuentros ligueros a excepción del Osasuna-Betis (0-0) de la quinta jornada. No fue convocado al estar sancionado por su expulsión en el partido anterior ante el Getafe.