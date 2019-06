La rueda de prensa de despedida del Betis de Lorenzo Serra Ferrer albergó momentos emotivos para el protagonista, que dejó patente su profundo sentimiento por el club verdiblanco. Uno de los momentos más especiales durante su comparecencia fue cuando el socio número 218 del Betis, entre lágrimas, le agradeció a Serra Ferrer su honestidad, trabajo y fuerza en estos años. Dijo estar hablando en nombre de los béticos.

Serra le respondió a este socio: “He intentado mantener las emociones pero a veces se me hace difícil también. Le agradezco sus palabras pero la vida sigue y yo también la seguiré en verdiblanco. Le deseo lo mejor a Rubi, al presidente, consejeros y espero veros porque pienso venir a Sevilla, a ver a nuestro Betis”.

Por otra parte, Serra aseguró que “es más triste está salida que la de 2006 porque en aquella situación viví silencio e indiferencia y eso era incongruencia pero ahora he trabajado en la estabilidad del club y el proyecto podía seguir creciendo. Me ha producido decepción. Me ha afectado mucho. El Betis seguirá su camino y yo el mío en verdiblanco. El futuro dirá…”.

Para finalizar, detalló que “me siento bien pero también sé que los años pasan y en las situaciones cada uno tiene que saber dónde puede estar. No descarto la posibilidad de venir de nuevo”, concluyó.

