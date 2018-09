La gestión del tiempo para optimizar la plantilla del Betis

Hacía cinco años que el Real Betis no afrontaba una temporada con tres competiciones. Gracias al papel realizado en la pasada campaña, el conjunto dirigido por Quique Setién se ganó el derecho a disputar de nuevo una competición continental. El 17 de agosto arrancó una carrera exigente y que en Heliópolis esperan que se prolongue lo máximo posible. Sería la señal más clara de que al equipo le han ido bien las cosas en todos los frentes. Para tratar de competir al máximo en LaLiga, Copa del Rey y Liga Europa, la dirección deportiva verdiblanca ha puesto en manos de su entrenador, Quique Setién, una plantilla con 21 futbolistas más la posibilidad de contar con el portero Carlos Marín y el centrocampista Kaptoum, que alternarán el primer equipo con el Betis Deportivo de Tercera división.

Una vez cerrado el mercado veraniego de traspasos, la atención se centra en el trabajo a realizar por parte de Setién. Al técnico le corresponde tratar de sacar el mayor provecho posible de lo que Ángel Haro, Lorenzo Serra Ferrer y José Miguel López Catalán han puesto a su disposición. Con el paso de las semanas se verá también si la planificación ha sido suficiente o es necesario tirar de talonario para acudir al mercado de enero.

Hasta entonces, el técnico y sus futbolistas tienen la palabra. Una plantilla que ha ido de menos a más en las tres primeras semanas. De la debacle en la segunda parte ante el Levante se pasó al dominio sin pegada en varias fases de la visita a Mendizorroza. A la tercera llegó la vencida y el solitario gol de Joaquín se convirtió en una gran inyección de moral para el segundo proyecto de Setién en Heliópolis.

Cuatro de nueve en puntos es lo que ha acumulado el Betis. Comparecencias en las que han participado 17 de los 21 futbolistas que pertenecen a la primera plantilla. Seis jugadores pueden presumir de haber disputado los tres partidos completos. Así, Pau López, Mandi, Feddal, Junior, Canales y Guardado acumulan ya en su cuenta particular 270 minutos de juego. En el bando opuesto aparecen los cuatro componentes del plantel que, por diferentes motivos, todavía no se han estrenado en el campeonato: Joel Robles, Javi García, Lo Celso y Sergio León. El primero de ellos se ha tenido que conformar con seguir desde el banquillo las evoluciones de su compañero Pau López. Otra ausencia por decisión técnica ha sido la de Sergio León. El delantero, pieza destacada en la pasada temporada, en la que jugó 31 encuentros ligueros y anotó 11 goles, está inédito en la presente. Fue suplente en la primera jornada, se quedó fuera de la lista en el desplazamiento a Vitoria y vivió el derbi desde el banquillo. A Setién le toca gestionar la, por otra parte, lógica impaciencia del delantero, un futbolista que cuenta con el respaldo de buena parte de la afición verdiblanca.

Lo ocurrido con los otros dos jugadores que todavía no han participado tiene distinta explicación. Unos problemas físicos sufridos en el tramo final de la pretemporada dejaron a Javi García sin opciones en las dos primeras jornadas. Se apuntó al derbi, pero no llegó a saltar al campo. Mientras, Lo Celso firmó su contrato el último día de mercado y tuvo la oportunidad de vivir el encuentro ante el Sevilla desde la grada del Benito Villamarín. Al acabar, se marchó con su selección y regresará a Sevilla avanzada la próxima semana. No serán muchas las sesiones de entrenamiento que va a tener Setién para ver al futbolista antes del partido de Valencia.

Entre los jugadores que menos minutos han acumulado se encuentran Joaquín, Sidnei y Barragán. El lateral jugó el último cuarto de hora ante el Levante, se quedó el partido entero de suplente contra el Alavés y ni siquiera fue convocado en el derbi. El de Barragán es un caso parecido al de Sergio León. Aportó mucho al éxito de la pasada temporada y ahora ha visto al técnico decidirse por las opciones de Francis y Tello para ocupar el costado derecho. Joaquín fue uno de los protagonistas antes del derbi. Al igual que en el caso de Javi García, unas molestias lo dejaron fuera de las dos primeras jornadas. Llegó a la cita contra el Sevilla y no pudo emplear mejor el cuarto de hora final que le otorgó Setién. La temporada se presenta larga y en Heliópolis saben que la gestión de los minutos de juego de Joaquín es una cuestión capital. Sidnei, por su parte, ha comenzado como la cuarta opción para el puesto de central, pero su puesta en escena fue aplaudida por la grada. Salió en el minuto 88 por Bartra y cumplió en el tiempo de prolongación, protagonizando incluso una acción de ataque.