En uno de esos giros inesperados que da la vida, el exbético Jesús Mosquera, de solo 26 años, ha pasado del fútbol a convertirse en estrella de la televisión. Atresmedia estrena este miércoles su nueva serie original, ‘Toy Boy’, que se desarrolla en la Costa del Sol, y su gran protagonista es Jesús Mosquera, que comparte reparto con otros actores como Cristina Castaño, María Pedraza, Pedro Casablanc, María Pujalte, Adelfa Calvo, Elisa Matilla, Álex Gadea o José Manuel Seda.

Nacido en Fuengirola, Mosquera ha dedicado gran parte de su vida al fútbol. Pasó por los filiales del Athletic Club y del Málaga, y hasta el pasado mes de diciembre vistió la camiseta del Antequera Club de Fútbol. Fue en la temporada 2014-15 cuando militó en el Betis B de Merino y Capi, llegando a compartir vestuario con compañeros como Dani Ceballos.

“Tras volver del Athletic y estar tres años en el Málaga, firmé por el Betis B. No tuve un buen año por culpa de las lesiones. Sufrí una lesión de ligamento de rodilla y también me rompí un hueso del pie. Pero me quedo con todos los compañeros que tuve en el vestuario del Betis. Me quedo con la afición del Betis, que es increíble. Era una locura, se llenaba el campo con el equipo en Segunda y consiguió el ascenso. Yo iba todos los domingos a ver y a animar al primer equipo. Capi fue segundo entrenador mío en el Betis B. Era muy bueno. Luego subió con Merino al primer equipo”, contó ayer Mosquera en el programa ‘El Chiringuito’, de Mega.

La historia de cómo dejó el fútbol para convertirse en actor no es menos curiosa: “Es una historia peculiar. Estaba de descanso en verano, me apunté a un gimnasio para mantener la forma. Entonces hicieron allí un casting, pero pensé que no era lo mío, que no me iban a elegir. No sabía si era para una serie, para una película, un anuncio… te da miedo, un poco de vergüenza. Nunca me había planteado ser actor, pensaba que no tenía cualidades. Decido no presentarme, pero cuando están haciendo el casting en el gimnasio y yo miraba, se me acerca una chica y me dice que me presente, que doy el perfil de lo que están buscando. Fui superando pruebas hasta que me dieron la noticia de que me habían elegido”, relató Mosquera.

En ‘Toy Boy’, Mosquera dará vida a Hugo Beltrán, un stripper joven, atractivo y despreocupado que una madrugada se despierta en un velero, tras una noche de fiesta y excesos, al lado del cadáver quemado de un hombre. Es el marido de Macarena, su amante (Cristina Castaño), una mujer madura y poderosa con la que mantenía una tórrida relación sentimental. Hugo no recuerda nada de lo que ocurrió la noche del crimen, pero está seguro de que él no es el asesino, sino la víctima de un montaje para inculparlo…