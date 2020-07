La interminable lista de polémicas arbitrales contra el Betis en la 2019-20

La temporada 2019-20 del Real Betis está siendo para olvidar. Por su irregularidad, mala posición clasificatoria, juego, debilidad defensiva… Y por el trato arbitral en su contra. No se puede obviar la larga lista de errores que los colegiados han cometido contra el Betis esta temporada. Un rosario de fallos que inciden en el mal momento verdiblanco y que han frenado su evolución durante muchos momentos del presente curso. Errores en partidos que perdió, empató y ganó el Betis. Con Rubi y con Alexis. Antes y después del parón. González Fuertes, Martínez Munuera, Estrada Fernández, Mateu Lahoz, Gil Manzano, Jaime Latre, Cuadra Fernández, Prieto Iglesias… Nombres de árbitros con los que el Betis se ha sentido tratado injustamente esta temporada. El club comenzó quejándose con fuerza tras la primera jornada, con una carta al Comité Técnico de Árbitros que se ve que no tuvo efecto. Tampoco las publicaciones en redes sociales como tras el Espanyol-Betis con la etiqueta #LaDobleVARaDeMedir, ni con las declaraciones de jugadores, técnicos o dirigentes, como después de los derbis o ante el Barcelona.

El Betis es el equipo que más faltas recibe en toda LaLiga (516), la mayoría centradas en Fekir, el futbolista más castigado del campeonato (100 veces le pararon con infracciones). Y es el decimosexto en faltas cometidas (430). Aquí la estadística es llamativa, puesto que es el tercero que más amonestaciones ve (101). Curiosamente, entre los primeros que reciben más tarjetas están los tres que más faltas hacen (Getafe, Leganés y Alavés) y se les suma el Betis. Los verdiblancos son los que más expulsiones han recibido (8), seis de ellas rojas directas. Al Betis le han pitado once penaltis en contra (todos acabaron en gol).

Estadísticas que reflejan un trato dispar en esta temporada hacia el Betis, que también se traduce en las decisiones de los comités de Competición y Apelación con las sanciones recibidas por sus jugadores. Este miércoles, además, le pitará a los verdiblancos Hernández Hernández, con quien el Betis lleva más de tres años sin ganar y que ha protagonizado algunas de las jugadas polémicas de esta temporada. Es imposible determinar el número de puntos que ha perdido el Betis por estas acciones cuanto menos dudosas y otras muy claras que le han perjudicado, pero sí resulta evidente que la temporada ha sido nefasta para el Betis con las actuaciones arbitrales. Hasta en 21 de las 34 jornadas disputadas ha tenido motivos para la queja el club bético y desde el regreso a la competición tras el confinamiento ha hecho pleno en cada partido con penaltis no señalados o, incluso, un gol marcado en propia meta por un rival anulado por fuera de juego.

Ni la aplicación del VAR ha facilitado las cosas al Betis, que en otros momentos también se ha beneficiado de errores arbitrales como que no expulsaran a Javi García en San Sebastián o el claro penalti a Messi en el Betis-Barcelona, pero la balanza es escandalosamente perjudicial en contra de los intereses del Betis como se puede comprobar en esta interminable lista de errores de los árbitros en los partidos del conjunto heliopolitano en la presente temporada 2019-20.

Jornada 1ª / Betis, 1- Valladolid, 2

(Jaime Latre / Mateu Lahoz en el VAR):

A los ocho minutos de empezar la temporada llegó la primera acción polémica en contra del Betis. Sandro avanzaba hacia la portería del Betis para encarar a Joel Robles, mientras Bartra corría para hacer la cobertura encontrándose ya más cerca de la portería que ambos. El delantero del Valladolid caía fuera del área y Jaime Latre mostró tarjeta roja directa a Joel Robles sin ir al monitor a revisar la jugada, que bien pudo ser amarilla dado que Sandro regateaba hacia fuera y estaba cayéndose antes de contactar con el portero.

En el mismo encuentro, Míchel, del Valladolid, pisó a Loren en el tendón de Aquiles (minuto 52, con 0-0 en el marcador), jugada que no se señaló como falta a pesar de que en el arranque de temporada se consideraba como roja directa (como le ocurrió a Modric y Jorge Molina el día anterior al Betis-Valladolid). Esta diferencia en el criterio motivó que el Betis enviara un carta como protesta formal a la RFEF. En la misiva el club mostró su enfado y queja formal tras la publicación de la circular 4 del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en la que se advierte a jugadores y árbitros sobre las entradas realizadas por detrás o sobre zonas de alto riesgo de lesión, como son las del tendón de Aquiles, el gemelo o la tibia, por ejemplo. En la misiva enviada por la entidad bética se esgrime que no se entiende como existiendo la tecnología del vídeo arbitraje (VAR) -en el que estaba el valenciano Mateu Lahoz- y después de conocer la filtración de la ya famosa circular, la jugada ni siquiera fuera revisada. Además, se entiende que la entrada de Míchel a Loren debió ser castigada con la tarjeta roja directa, después de que las entradas de Modric y Jorge Molina a Denis Suárez y Thomas, respectivamente, sí fueran sancionadas con la expulsión.

Jornada 3ª / Betis, 2 – Leganés, 1

(Cuadra Fernández / Sánchez Martínez, VAR):

Corría el minuto 50 de partido y con 0-0 en el marcador se producía una jugada en el área del Betis que iba a desembocar en el 0-1 a favor del Leganés. Un balón colgado volaba mientras Loren y Braithwaite saltaban por él en el punto de penalti. El delantero danés se apoyó en la espalda de Loren para tratar de alcanzar el esférico y con ello el marbellí cayó al suelo desequilibrado. Cuadra Fernández no pitó nada, Óscar Rodríguez disparó, Joel despejó y Braithwaite, con Loren en el suelo, aprovechó para remachar a placer mientras el delantero bético protestaba.

Jornada 4ª / Betis, 1 – Getafe, 1

(González González / Iglesias Villanueva, VAR):

Fue un partido controvertido por muchas acciones que merecían análisis. No se revisó por el VAR el posible fuera de juego de Jorge Molina en la jugada previa al penalti de Barragán sobre Cucurella. González González mostró amarilla a William Carvalho en el minuto 24 cuando el portugués era el último hombre, pero muy lejos del área, e hizo falta a Arambarri pero modifcó su decisión tras consultar con el monitor del VAR y expulsó al bético. Al final del encuentro (minuto 94) dejó al Betis con nueve jugadores al considerar que el forcejeo de Loren con Damián era agresión del bético. No consultó al VAR.

Jornada 6ª / Betis, 3 – Levante, 1

(Prieto Iglesias / Cordero Vega, VAR)

El duelo terminó con triunfo bético pero empezó con 0-1 y una jugada muy protestada por los verdiblancos. Era el minuto 25 y ni Prieto Iglesias ni Cordero Iglesias, desde el VAR, apreciaron la clara mano de Coke, con intención, dentro del área para tapar un centro de Álex Moreno desde la banda izquierda. La acción debió suponer amarilla para el lateral levantinista y penalti a favor del Betis pero tras la revisión en el VAR no se determinó más que saque de esquina.

Jornada 7ª / Villarreal, 5 – Betis, 1

(Estrada Fernández / González Fuertes, VAR)

En plena fase ofensiva del Betis para ponerse por delante en el marcador cuando iba 1-1 y con ocasiones claras a su favor tras el gol de Emerson, el equipo verdiblanco se vio castigado por una decisión arbitral que levantó una gran polémica y que supuso el derrumbamiento del grupo heliopolitano hasta el 5-1 final. Era el minuto 67 y Chukwueze pisaba el área amagando ante Bartra. Estrada Fernández, árbitro de campo, estaba muy cerca de la jugada y decide que el juego debe seguir pero poco después es avisado por González Fuertes desde la sala del VAR. El colegiado catalán se acerca al monitor del Estadio de La Cerámica para revisar la jugada y tras muchas repeticiones y zoom acaba señalando penalti, que se convierte en el 2-1 obra de Cazorla.

Jornada 8ª / Betis, 1 – Eibar, 1

(Hernández Hernández / Alberola Rojas, VAR)

En el minuto 34 de partido, con 0-0 en el marcador, el Eibar colgaba un balón en el área del Betis en un córner al segundo palo. Saltaban por el esférico Canales y Escalante. El jugador argentino se apoyaba en Canales para tratar de alcanzar el balón y el bético soltaba el brazo hacia arriba hasta impactar en Escalante. Hernández Hernández sólo quiso juzgar el final de la acción y señaló penalti, que después fue transformado por Orellana.

Jornada 10ª / Granada, 1 – Betis, 0

(Mateu Lahoz / Cuadra Fernández, VAR)

El Real Betis cayó ante el Granada por 1-0 con gol de Vadillo en la segunda mitad en el encuentro correspondiente a la décima jornada de LaLiga Santander. Los verdiblancos llegaban conjurados tras una semana de introspección pero cayeron en el Nuevo Los Cármenes por la mínima en una acción de gol que fue polémica por la intervención de Mateu Lahoz al dar una ley de la ventaja que perjudicó al Betis. Y es que Guardado recibió una falta en la salida del balón del Betis y Mateu Lahoz dio ley de la ventaja en esa acción ya que la pelota cayó en los pies de Pedraza, quien devolvió el esférico a la ubicación de Guardado, donde se encontraba Javi García, quien perdió el balón y provocó el contragolpe que acabó en el tanto de Vadillo. Los jugadores del Real Betis protestaron de manera clara esa acción y pidieron que Mateu Lahoz revisara en el VAR la jugada que a la postre fue decisiva para la suerte del partido, ya que fue el único tanto del encuentro y el que provocó la derrota del Betis, víctima de la falta en esa jugada y perjudicado por encajar el tanto. Mateu Lahoz hizo caso omiso a los futbolistas del Betis y sus protestas y no revisó la acción en la pantalla, justificando que había dado ley de la ventaja y que los jugadores béticos perdieron la pelota posteriormente..

Jornada 13ª / Betis, 1 – Sevilla, 2

(Hernández Hernández / Medié Jiménez, VAR)

El Real Betis cayó derrotado por 1-2 en el estadio Benito Villamarín en el derbi ante el Sevilla FC pero por parte verdiblanca se produjeron muchas quejas con respecto a la actuación arbitral de Hernández Hernández, con quien el Betis llevaba tres años sin lograr el triunfo en un partido de LaLiga Santander. Las jugadas más polémicas para los béticos, que fueron reclamadas sobre el césped pero también en la zona mixta en las declaraciones de los protagonistas, llegaron en la segunda mitad. Sobre todo se pidió un penalti a Fekir por falta de Mudo Vázquez, unas manos del jugador argentino del Sevilla en el área y un codazo que pedía Joaquín que fuera pitado en un salto con Diego Carlos.

Hernández Hernández no vio como penalti ninguna de estas acciones en la fase de acoso bético al área del Sevilla. Joaquín fue muy explícito en su protesta con el salto con Diego Carlos, en el minuto 72, que se impuso en su acción pero que le dio al portuense con su brazo. Vázquez también frenó el balón de Canales desde la banda con la mano pero Hernández Hernández interpretó que estaba pegada al cuerpo.

Más airados estaban los béticos con la acción en la que Fekir cayó tras un despeje que controló el francés, en el minuto 77. Hernández Hernández estaba cerca de la jugada pero en un perfil diferente a la zona en la que hubo contacto entre Vázquez y el francés del Betis. El VAR revisó la acción pero no vio nada. También en el Betis consideran que hubo falta previa sobre Emerson en el inicio de la jugada que acabó en el gol de De Jong. De hecho, un jugador como Álex Moreno ponía voz a esta sensación: “El VAR está para ayudar, a veces revisa las jugadas y a veces no, tiene que ir mucho mejor de lo que va. Nos ha perjudicado bastante, si es patada hay que pitarla”.

Jornada 14ª / Betis, 2 – Valencia, 1

(De Burgos Bengoetxea / Alberola Rojas, VAR)

Con 0-0 en el marcador, el Betis y el Valencia jugaban un duelo muy competido con alternativas para ambos. Un balón colgado sobre el área visitante enfocaba la atención sobre la pugna entre Loren y Mangala. El delantero bético esperaba la recepción de la pelota pero el defensa valencianista saltó de manera excesiva y arrolló a Loren, sobre el que cayó bruscamente. De Burgos Bengoetexa no quiso saber nada de la jugada.

Jornada 17ª / Espanyol, 2 – Betis, 2

(Cuadra Fernández / Prieto Iglesias, VAR)

El Real Betis empató a dos contra el Espanyol en el encuentro de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander. Los de Rubi se adelantaron gracias a Borja Iglesias en el arranque pero vieron cómo los locales remontaron en la primera mitad con los goles de Darder y Bernardo, ya en la segunda mitad fue Bartra quien hizo el 2-2 definitivo. En el tramo final fue cuando estuvo más cerca del 2-3 con una gran ocasión de Tello que desvió Diego López pero quedó malestar en el vestuario verdiblanco con la actuación de Cuadra Fernández, principalmente por un penalti reclamado por falta de Bernardo a Borja, también un agarrón a Loren y la sucesión de faltas de los locales, sobre todo en la primera mitad.

El colegiado balear obvió una acción que reclamaron los béticos por una posible agresión de Bernardo a Borja Iglesias en el área. Ya que el forcejeo de ambos ante un balón lateral se resolvió con un golpe del central colombiano en la cara del delantero bético, que cayó al suelo y estuvo varios segundos tendido.

En esa acción, Joaquín echó el balón fuera cerca de la banda para pedir que Cuadra Fernández consultara con el VAR. El videoarbitraje, con Prieto Iglesias en esta ocasión, no apreció que la acción fuera punible y los béticos se quedaron protestando abiertamente.

Todo esto motivó que el Betis, a través de su cuenta de Twitter, expresara una dura queja contra los árbitros. El club verdiblanco publicó un mensaje en el que afirma “qué lástima no conseguir ayer los tres puntos y sumar la cuarta victoria consecutiva. Y es que cuando aparece #LaDobleVARaDeMedir, todo se vuelve más complicado…”, acompañado de una captura del manotazo del central del Espanyol a Borja Iglesias, además de un agarrón a Loren en otra acción del partido. Continuaba la cuenta del club verdiblanco publicando que “como no es la primera vez que sucede esta temporada, estamos hartos de #LaDobleVARaDeMedir”, con otras acciones en las que el VAR no entró a valorar jugadas polémicas como una mano de Coke, el penalti a Fekir en el derbi o el pisotón a Loren por detrás en el duelo ante el Valladolid. Culminaba el Betis deseando que “por favor, de cara al futuro y siempre mirando por el equilibrio y la justicia de la competición, no estaría de más que se estableciera un criterio unificado para evitar #LaDobleVARaDeMedir”.

Jornada 21ª / Getafe, 1 – Betis, 0

(Prieto Iglesias / González Fuertes, VAR)

Antes del penalti que pitó Prieto Iglesias por manos de Álex Moreno en el área del Real Betis, los jugadores verdiblancos protestaron airadamente una acción de Ángel en un salto con Bartra en la que el delantero del Getafe tocó el balón con las manos en el aire pero el colegiado ni siquiera fue al monitor a revisar la jugada, algo que sí hizo cuando a Álex Moreno le golpeó el balón en sus manos en el minuto 87 y sí pitó pena máxima. Tras las manos de Ángel, la jugada continuó durante largo rato y Prieto Iglesias sólo escuchó por el pinganillo lo que le contaban desde la sala del VAR. Se justificó ante los jugadores del Betis diciendo que Maksimovic le había dado con el pecho pero no advirtió que en la acción anterior fue Ángel el que tocó el balón con las manos en el aire mientras saltaba con Bartra.

Poco después sí pitó el penalti por manos de Álex Moreno, que no tenía intención y cuyas manos estaban en la línea con el pecho, por lo que no le valió de ventaja pero que sirvió para el 1-0 obra de Ángel, ante las serias protestas de todos los jugadores del Betis, especialmente Mandi, que vio la tarjeta amarilla por mostrar airadamente su enfado. Al final del partido, además, hubo una clara agresión de Ángel a Bartra, que estaba en el suelo y el colegiado no señaló nada.

Jornada 22ª / Eibar, 1 – Betis, 1

(Martínez Munuera / Iglesias Villanueva, VAR)

La polémica arbitral seguía acompañando al Real Betis después de lo ocurrido en el Alfonso Pérez Muñoz de Getafe. Los jugadores verdiblancos reclamaron ante el Eibar, en el minuto 24, con el resultado de 1-1 en el marcador, que el colegiado del partido, el valenciano Martínez Munuera, decidió no mostrar al futbolista del Eibar Orellana la que podría haber sido segunda amarilla del chileno. El atacante del equipo dirigido por José Luis Mendilibar, autor del 1-1 al transformar un penalti, había visto una amarilla en el minuto 17 tras una entrada al verdiblanco Fekir. Siete minutos más tarde, Orellana sacó el brazo en un salto impactando en la cara del defensa del Betis Bartra. Sin embargo, el árbitro decidió no enseñar la que podría haber sido segunda tarjeta y consiguiente expulsión del jugador del Eibar.

Jornada 23ª / Betis, 2 – Barcelona, 3

(Sánchez Martínez / Del Cerro Grande, VAR)

El Betis-Barça tuvo muchísimas jugadas polémicas que no estuvieron bien llevadas por Sánchez Martínez, que días después dijo que fue “un partido más”. El murciano debió expulsar a Sergi Roberto, castigar una fuerte entrada de Busquets a Guido Rodríguez, sancionó severamente a Fekir después de ser la víctima de una gran cantidad de faltas y permitió una clara infracción en el salto de Lenglet sobre Guido Rodríguez en uno de los goles azulgranas, además de no pitar penalti en una jugada de Messi en el área bética. El duelo arrancó bajo una sonora protesta de la grada, que escenificó claramente su descontento por los arbitrajes recibidos esta temporada.

Pues bien, ello no evitó que la polémica volviera a hacer acto de presencia contra los verdiblancos en el choque ante los pupilos de Quique Setién, que debieron quedarse con diez hombres a los 38 minutos de partido, momento en que el visitante Sergi Roberto se libró incomprensiblemente de la segunda amarilla tras una dura entrada a Aleñá. El jugador cedido por el Barça robó el balón cerca del área y el lateral azulgrana fue a por él con los tacos por delante. Además, Sergi Roberto agravó su infracción haciéndole una tijera con las piernas para trabarlo definitivamente. La jugada fue de amarilla clara y así la demandó la plantilla del Real Betis. Sergi Roberto ya había recibido una cartulina amarilla por un derribo por detrás a Nabil Fekir en una acción anterior. Lo cierto es que en el lance con Aleñá el colegiado Sánchez Martínez sólo decretó falta y le perdonó la expulsión al futbolista del FC Barcelona.

Al término del partido, el vicepresidente y consejero delegado del Betis José Miguel López Catalán denunció ante los micrófonos de Movistar LaLiga que su equipo había vuelto a salir claramente perjudicado por el arbitraje en el choque disputado ante el Barça en el Villamarín. “Otro partido más en el que los árbitros han perseguido al Betis… es injusto. Para empezar, no entiendo cómo han revisado en el VAR el penalti en el minuto 4 de partido (manos de Lenglet)… Es una jugada muy clara, no hay discusión, no hay nada que revisar…. Después, ha habido otras jugadas que no se revisan. Y lo que nos parece una injusticia es la entrada de Sergi Roberto en la primera parte, que es clarísima de segunda amarilla y expulsión. El árbitro se la perdona con todas las de la ley”, exclamó Catalán.

Otra situación difícil de entender fue que Sergio Busquets no viera la tarjeta amarilla en ninguna de las infracciones que protagonizó en el Betis-Barcelona. La más clara fue una entrada en plancha abajo sobre Guido Rodríguez en el centro del campo.

El 2-3 también tuvo polémica. Era el minuto 72 y Lenglet empujó a Guido Rodríguez en su remate y aprovechó el resbalón de Joel Robles por su contrapié. A pesar de las protestas béticas, que también se produjeron en el 2-2 justo antes del descanso por otra posible falta de Lenglet sobre Bartra en el gol de Busquets, el tanto subió al marcador.

Y también trajo mucha polémica la expulsión de Fekir. El francés empezó como una moto y se fue de varios rivales para disparar a portería y Lenglet tuvo que detener el balón con la mano para que no fuera a la portería de Ter Stegen. Sánchez Martínez tuvo que ir al VAR para señalar penalti, que transformó Canales en el 1-0. Empató de inmediato el Barcelona y Fekir tomó el mando del partido con una serie de acciones muy destacadas. Por encima de todas un contragolpe en el que el zurdo francés disparó raso y batió a Ter Stegen para el 2-1. Recibió muchas faltas Fekir y estuvo muy activo en la primera parte. En la segunda bajó su participación y tuvo protagonismo en una acción polémica ya que Sánchez Martínez le sacó amarilla por una falta sobre Lenglet al llegar tarde a un balón y en su protesta el colegiado le amonestó de nuevo hasta expulsarle, persiguiéndole para escuchar lo que decía y cómo levantaba la mano.

Jornada 26ª / Valencia, 2 – Betis, 0

(Cordero Vega / Hernández Hernández, VAR)

La jugada polémica del Valencia-Betis llegó en el minuto 36, cuando un balón colgado al segundo palo del área local no fue alcanzado por Borja Iglesias, en zona de remate, porque Wass le agarró con mucha claridad. Cordero Vega, árbitro encargado de impartir justicia en este encuentro de la 26ª jornada de LaLiga Santander, no señaló nada más que saque de portería ya que no vio infracción y el VAR no le corrigió. Los jugadores del Betis, empezando por el propio Borja Iglesias, protestaron amargamente y esperaron la decisión del VAR. El juego se detuvo unos segundos pero Hernández Hernández, el colegiado que estaba revisando la acción desde la sala con los monitores le señaló a su compañero que no había nada. El centro a Borja Iglesias lo puso Fekir con mucha intención al segundo palo tras un córner sacado en corto. Esta acción ha podido ser decisiva en un encuentro tan igualado como fue el Valencia-Betis, que no se decidió hasta el final.

Jornada 28ª / Sevilla, 2 – Betis, 0

(Mateu Lahoz / Estrada Fernández, VAR)

En el derbi más esperado tras el confinamiento, el Betis también tuvo momento para reclamar una jugada polémica. El duelo iba con 0-0 y en el minuto 53 se produjo una falta sobre Guido Rodríguez que Mateu Lahoz no pitó. La acción continuó y acabó en saque de esquina para los locales. Ahí voló el balón hacia el área verdiblanca y Bartra saltó con De Jong. Mateu Lahoz pitó penalti y la acción supuso el 1-0 tras la transformación de Ocampos batiendo a Joel Robles. «¡Pero si tú nunca pitas ese tipo de faltas», le gritó Canales, uno de los que más protestó junto al propio Bartra al colegiado valenciano. Los futbolistas béticos, y el banquillo, le pidieron a Mateu que fuera a ver la jugada en el monitor. Pero al árbitro le bastó con la consulta por el pinganillo a Estrada Fernández para confirmar lo que había visto, ya que fue el propio árbitro desde el césped el que señaló antes la acción al considerarla clara. El corrillo de futbolistas verdiblancos no consiguió cambiar la opinión de Mateu con ese argumento que gritaba Canales, que ejercía como capitán por vez primera, y que en la segunda parte también se comprobó en otra falta sobre Fekir en la frontal del área del Sevilla con 1-0 en el marcador. En las comparecencias públicas fue Bartra quien más se quejó y también lo hicieron Rubi y Alexis, que consideraban leve la falta como para que pudiera señalarse un penalti tan decisivo, recordando además otros contactos en el derbi de la primera vuelta que no merecieron tal consideración. En todo caso, en los discursos se mezclaba esta queja con la autocrítica ya que fue general el reconocimiento de la superioridad del Sevilla y no se buscó como excusa el posible error de Mateu.

Jornada 29ª / Betis, 2 – Granada, 2

(Soto Grado / Del Cerro Grande, VAR)

En el minuto 28, con 0-0 en el marcador, un centro al área era buscado por Loren, quien tenía a Yan Eteki a su espalda. El delantero bético le había ganado la posición y podía rematar a la portería de Rui Silva pero fue agarrado por el granadinista en una acción clara de penalti, que ni siquiera hizo que se detuviera el juego para la correspondiente revisión. Las protestas de Loren fueron muy evidentes. Además, Edgar vio la tarjeta amarilla en una jugada en la que recibió falta previa a su entrada en la que no tocó al rival y esta amarilla le condicionó en la jugada del gol de Carlos Fernández (0-1) al no poder agarrar a Azeez en el inicio del contragolpe por temor a ser expulsado.

Jornada 30ª / Athletic, 1 – Betis, 0

(Pizarro Gómez / Hernández Hernández, VAR)

A los 17 minutos, Emerson avanzaba con el balón dentro del área y tras irse de Córdoba era derribado en falta por el jugador del Athletic. Un penalti claro que el Pizarro Gómez resolvió con saque de esquin, algo que no se produjo porque el jugador del Athletic ni siquiera tocó el balón. El árbitro no quiso revisar la jugada en el VAR y Hernández Hernández no le alertó de ello. No fue la única jugada polémica ya que Yuri, con una amarilla, le hizo una pantalla a Lainez sin balón, jugada clara de amonestación que el árbitro tampoco quiso revisar y que tal vez habría significado la expulsión del lateral zurdo vasco.

Jornada 31ª / Betis, 1 – Espanyol, 0

(Martínez Munuera / González Fuertes, VAR)

Una acción muy llamativa ya con 1-0 en el marcador la protagonizó Fekir al entrar en el área en busca del balón y recibir una entrada de Pedrosa, que llegaba descontrolado y arrolló al atacante bético. Sin embargo, Martínez Munuera no es que simplemente no pitara penalti sino que consideró que la acción fue falta de Fekir, que no podía ni creerse lo que estaba sucediendo. En el suelo, tras llegar antes que Pedrosa al balón y después de recibir una patada del lateral del Espanyol, veía cómo Martínez Munuera le pitaba falta en ataque. Los compañeros fueron a tranqulizarle. Consulta de VAR. Nada. González Fuertes, un clásico esta temporada en decisiones controvertidas con los verdiblancos con pantalla de por medio, decía el clásico “sigan, sigan”. Repetida, la acción no deja lugar a dudas. Penalti. Sobre todo después de ver el criterio que han empleado los colegiados en otros encuentros.

Jornada 32ª / Levante, 4 – Betis, 2

(Jaime Latre / Sánchez Martínez, VAR)

De nuevo fue Fekir el protagonista. Esta vez en el arranque del partido, cuando se internaba en el área local y fue derribado en falta por Postigo. Queda la duda si fue dentro o fuera del área pero el central levantinista era el último hombre, la acción conllevaba peligro de gol y como mínimo debió ser amonestado y que el Betis pudiera lanzar una falta peligrosa con perfil para un zurdo. Sin embargo, Jaime Latre decidió no pitar nada y la sensación de injusticia se instaló desde ese primer minuto aunque después fue el Betis el que no enfocó bien el encuentro ante un Levante superior.

Jornada 33ª / Betis, 0 – Villarreal, 2

(Gil Manzano / Iglesias Villanueva, VAR)

En la primera parte del Betis-Villarreal, Gil Manzano anuló un gol del conjunto verdiblanco a pesar de que fue de Anguissa en propia meta tras una falta sacada por Canales. Iba 0-1 aún en el marcador cuando el zurdo colgó el balón sobre el área y la nube de jugadores saltó para tratar de conectar el esférico pero el que impulsó el balón a su portería fue el centrocampista del Villarreal, batiendo a Asenjo. Pitó Gil Manzano fuera de juego tras indicárselo su asistente pero los jugadores del Betis, en especial Bartra, protestaron señalando que ellos no habían tocado el balón. Tocaba consulta con el VAR. Tras hablar con el árbitro que está en Las Rozas, Gil Manzano anuló el tanto al entender que la posición antirreglamentaria de otros jugadores del Betis podía influir a pesar de que Anguissa estaba solo cuando remató hacia su propia portería.

La acción fue protestada y, junto a la expulsión de Fekir, fue una de las polémicas del Betis-Villarreal. Fekir fue expulsado en el tramo final de la primera parte del Betis-Villarreal por dos acciones casi consecutivas que Gil Manzano, colegiado del encuentro, consideró merecedoras de amonestación. La polémica estaba servida puesto que Fekir es el futbolista que más faltas recibe en LaLiga y ante el Villarreal también fue objeto de infracciones y le protestaba al árbitro tras algunas de ellas pidiendo protección y al final fue el expulsado. Y es que en una jugada en la banda, en el centro del campo, Fekir controló para marcharse de Peña y el jugador del Villarreal se echó al suelo simulando falta cuando le había tocado levemente el pecho. Gil Manzano pitó falta y Fekir se enojó mucho ya que había recibido varias faltas y no se señalaban y sí le castigaron esa. La reacción de Fekir fue mala porque le lanzó el balón a Gil Manzano, que le mostró amarilla. Y le anotó la matrícula al francés. Un par de minutos después, Fekir intentaba llegar a un balón en el que despejó Albiol. Llegó tarde compitiendo la pelota y Gil Manzano entendió que le había dejado la plancha, con lo que le expulsó con la segunda amarilla. El francés se marchó indignado del campo y dejó a su equipo con diez y no jugó en Vigo.

Jornada 34ª / Celta, 1 – Betis, 1

(González Fuertes / Martínez Munuera, VAR)

En el minuto 68 de partido Andrés Guardado controlaba el balón con el pecho en la frontal del área y entraba para disparar con la pierna izquierda. Rafinha trataba de alcanzar el balón e impedir la volea de Guardado y le daba con la plancha. González Fuertes lo vio claro y pitó penalti a favor del Betis. Iba 1-0 en el marcador del Celta -Betis. Sin embargo, Martínez Munuera avisaba al colegiado asturiano desde el VAR para decirle que no había pena máxima.

Guardado estaba en el suelo y los jugadores del Celta protestaban. La duda primera era si se había producido dentro o fuera del área y quedó claro en la primera repetición que era en el área. Sin embargo, González Fuertes tenía que ir al monitor del VAR para revisar la acción.

Las repeticiones se sucedían en la televisión y era evidente la falta que provocaba el penalti. Sin embargo, González Fuertes volvió señalando que no había pasado nada y anulaba el penalti pitado. “Es increíble”, señalaban los jugadores del Betis y el cuerpo técnico indignados ante esta acción de tanta polémica, cuyas imágenes no dejan lugar a la duda.