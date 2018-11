La junta del Betis respalda un crecimiento “ambicioso y responsable”

En los pasillos, antes de comenzar la junta del Betis, las apuestas versaban sobre su duración. Todo el mundo esperaba que fuera más corta de lo habitual pero los problemas técnicos en las intervenciones frustraron este objetivo, aunque a las 23.30 ya estaba todo el mundo relajado. Votaron telemáticamente 1.812 accionistas (representando un 5,8 por ciento) y estuvieron en la sala 293. Se anunció que el total representado era del 43 por ciento pero esta cifra se calculaba sobre las 117.500 acciones que componen el capital social más las 36.000 suspendidas por el Juzgado de lo Mercantil y tenidas en cuenta en la ampliación de capital. En puridad, el 55 por ciento del accionariado fue el que votó en esta junta, que comenzó puntual, a las 19.35 en un frío pabellón de San Pablo, donde el viernes juega el Betis Energía Plus. «Tras largos procesos judiciales, la normalidad va a presidir esta junta donde la dueña es la afición», recordaba Ángel Haro, presidente verdiblanco en su discurso inicial. Se articula que cada interviniente tendrá tres minutos en su alocución, con un reloj con cuenta atrás en la gran pantalla pero pocas veces se cumplirá. Se habló, sobre todo, del crecimiento. «Responsable y ambicioso», en la declaración de intenciones del consejo.

Al igual que en la junta de 2017, no aparecieron representantes de Béticos por el Villamarín. Sí lo hizo Manuel Castaño, que hace justo un año trató de impedir el quórum no asistiendo. Esta vez sí intervino, atacando al consejo en sus cuentas, que fueron explicadas previamente por el consejero José María Pagola: 538.000 euros de beneficio, presupuesto de 124 millones, crecimiento del EBITDA a 26 millones… Un crecimiento «responsable». El debate está en la deuda y Pagola tiene que emplearse para diferenciarla del pasivo. La deuda neta es de 50 millones pero destaca el consejero económico que los ingresos ordinarios son de 112 y que la ratio queda entonces al 47 por ciento, entrando en los estándares que aconsejan los organismos del fútbol. Castaño no queda convencido y ataca por la deuda. «El club tiene un pasivo de 118 millones» y considera que puede estar «en causa de disolución» por no atender pagos a un proveedor. Pagola es contundente y califica la intervención de Castaño en este punto como «un intento de confundir al personal» y que a 30 de junio no había ningún préstamo con obligación de cumplimiento que den derecho a una entidad financiera a solicitar una devolución anticipada. Fue la réplica más técnica y suave a Castaño porque las de José Antonio Tirado, expresidente de PNB (que tuvo cariñosas y acertadas palabras para recordar a Hugo Galera), y Ángel Haro fue más dura. Ambos le recordaron al abogado sus años en el consejo. Tirado, que citó el Catecismo, dijo que Castaño estaba «sentado en el consejo que tenía en 2010 fondos propios negativos de 70 millones y patrimonio neto negativo de 63 millones sin rechistar mientras el club se desangraba. Ve más fácil la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio». Para Haro resultaba «sonrojante» escuchar a Castaño hablar de deuda y confundir pasivo con deuda neta, «algo que ya es grave» para alguien que estuvo en un consejo al que « una deuda concursal de 92 millones con 20 de ingresos le resultaba calderilla». Y, de paso, el presidente contestó a Gonzalo Pérez, alineado con Castaño, que se presentó como «crítico y exigente»: «Este consejo no va a comprar la premisa de que el Betis crece gracias a los críticos y exigentes, sino que lo hace gracias a muchos béticos pero en ese grupo no están ustedes». Se echó en falta la clásica intervención de Juan Manuel Rodríguez Aranda, fallecido recientemente.