La medular del Betis, en el centro de todas las miradas

Hay calidad entre sus componentes. El centro del campo del Real Betis cuenta en sus filas con futbolistas cuyas cualidades están contrastadas. Tienen capacidad, sobre todo, para crear peligro y generar fútbol cuando se trata de pisar el terreno rival. Pero no parece ser suficiente. Al menos por lo visto hasta el momento en el primer mes y medio de competición liguera. La fragilidad defensiva (el Betis se ha convertido, disputadas ocho jornadas, en el equipo más goleado de la Primera división con 16 tantos encajados) tiene una de sus explicaciones en la falta de presencia en el centro del campo. Los rivales que se han enfrentado al Betis en la presente temporada se han encontrado en muchas ocasiones con espacio de sobra para poder maniobrar sin agobios en el circulo central. De momento, Rubi no ha sido capaz de dar con la fórmula exacta capaz de otorgar contundencia a la zona de creación. Y la situación corre paralela a otro asunto íntimamente relacionado con el centro del campo.

Durante buena parte del verano se habló mucho en Heliópolis sobre la posibilidad de firmar a un centrocampista de carácter defensivo que viniera a ayudar, sobre todo, a potenciar el trabajo de los centrales. «El mercado decidirá si en esa posición hay que traer un jugador que sea de máximo nivel, y si no lo hay, trabajaremos con lo que tenemos, que estamos muy contentos», comentó Rubi en la previa del enfrentamiento ante el Barcelona de la segunda jornada, cuando todavía quedaba algo más de una semana para poder firmar futbolistas. Pero el mercado se cerró en los primeros días de septiembre sin la incorporación de un futbolista destinado a cumplir dicha tarea y, al menos hasta que se vuelva a abrir la posibilidad de firmar en enero, le toca al técnico del Betis optimizar las fichas que tiene a disposición. «El entrenador no nos ha pedido un mediocentro concretamente, está contento con la plantilla, todo es mejorable, cree que le va a sacar un gran rendimiento», dijo por su parte el presidente bético, Ángel Haro, justo después del cierre del mercado.

Los problemas en la parcela central fueron evidentes, por ejemplo, en varias fases de los cinco encuentros jugados hasta ahora por el Betis en el Benito Villamarín. Cierto es que los disputados ante el Valladolid y el Getafe estuvieron marcados por las tempraneras expulsiones de los futbolistas béticos Joel y William Carvalho respectivamente. Pero tampoco se encontró cómodo el centro del campo verdiblanco cuando jugó once contra once en los compromisos ante el Leganés, Levante y Eibar. Rubi ha tirado de varias combinaciones en la parcela central sin que ninguna se haya mostrado capaz de otorgar excesiva contundencia a la hora de frenar los ataques contrarios. William fue el más utilizado en los encuentros caseros. Compartiendo el eje con Javi García (ante el Valladolid), Guardado (Leganés y Levante) y Kaptoum (Getafe). Precisamente la ausencia del portugués ante el Eibar en Heliópolis por la lesión detectada en la víspera llevó al entrenador a salir de inicio con Guardado y Canales. Contra el equipo de Mendilibar, Joaquín y Álex Moreno completaron la línea medular. Y fueron los dos delanteros titulares ante el equipo vasco, Borja Iglesias y Loren, los que protagonizaron una llamativa imagen en el transcurso de la segunda parte. El equipo de Mendilibar se hizo con un balón en su zona defensiva y aprovechó los muchos metros libres que tenía por delante para montar un contragolpe. Varios centrocampistas verdiblancos quedaron descolgados, sin apenas fuerzas en el ataque, y precisamente fueron Borja y Loren los que más rápidos bajaron a ayudar en defensa para evitar que el Eibar pudiera acertar ante la portería de Joel.

La situación de William

El del pasado viernes fue el segundo encuentro liguero de la presente temporada que se perdió uno de los fijos en los esquemas de Rubi, William. El portugués sintió molestias en el entrenamiento previo al partido contra el Eibar y se quedó finalmente fuera de la lista de 18. Pese a todo, los problemas musculares no evitaron su incorporación a la concentración de la selección portuguesa. Ayer, el centrocampista se entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros, después de que el martes hiciera trabajo en el gimnasio por la lesión sufrida en el sóleo de la pierna derecha. Ahora queda saber qué va a ocurrir con William y si el futbolista participa o no en los dos encuentros que tiene por delante su combinado nacional. Mañana, Portugal recibirá a Luxemburgo en el estadio José Alvalade de Lisboa y uno de los partidos trascendentales para optar a ser primera de grupo lo disputará el lunes en Ucrania, conjunto que lidera la tabla del grupo en la que los lusos son segundos. Para hoy está previsto que otros compañeros de William en el Betis como Dani Martín, Mandi y Emerson disputen sus primeros compromisos con las selecciones de España sub 21, Argelia y Brasil sub 23 ante Alemania, Congo y Venezuela respectivamente.