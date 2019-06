La partida de cartas entre el Betis y el Rayo por Álex Moreno

No está encontrando facilidades, siempre para sus intereses, claro está, el Real Betis para conseguir la contratación de Álex Moreno. Pese a que el acuerdo con el futbolista para las cinco próximas temporadas es total desde hace dos o tres semanas, el conjunto bético se está encontrando con un exigente Rayo Vallecano que, como se publicó en este portal web, aunque ha bajado a LaLiga 123 de Segunda división, no está necesitado de vender, según el propio club madrileño.

El Betis ha dejado claro que la cláusula de 18 millones de euros, fijada en el contrato de Álex Moreno con el cuadro vallecano, no la va a abonar, por lo que son varios los días que ambas entidades están en constantes conversaciones para ver si llegan a un acuerdo definitivo. En este sentido, según se puede leer este jueves en las páginas de Marca, la última oferta del Betis no llegaba a los diez millones mientras que en el Rayo creen que el futbolista vale, como mínimo, en torno a doce. Según esta misma información, los madrileños no tienen prisa, porque saben que algunos clubes europeos también están tras los pasos de Álex Moreno.

Incluso se apunta a que en Vallecas están algo molestos con el Betis y el propio jugador, ya que no han gustado las presiones ni las palabras del futbolista afirmando que “es el momento de buscar nuevos retos”, lo que puede encarecer el traspaso.

Aún así, según ha podido averiguar Alfinaldelapalmera.com, tanto el Betis y el Rayo siguen conversando e intentando acercar posturas y que se trata del clásico tira y afloja entre ambas entidades, cada una mirando por sus intereses y siempre teniendo en cuenta al jugador, cuyo entorno afirma a este portal web que, aunque efectivamente hay otros equipos, la intención de Álex Moreno es jugar, sí o sí y si nada se tuerce del todo, a partir de la próxima temporada en el Betis.