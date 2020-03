El Real Betis acumula ya en LaLiga seis partidos sin conocer la victoria, la peor racha en esta competición desde diciembre de 2017, cuando Quique Setién estuvo a punto de ser destituido. El equipo dirigido por Rubi no vence en el torneo de la regularidad desde el brillante 3-0 ante la Real Sociedad.

Posteriormente ha enlazado tres empates y tres derrotas: Getafe (1-0), Eibar (1-1), Barcelona (2-3), Leganés (0-0), Mallorca (3-3) y Valencia (2-1). A ello se le suma la eliminación en la Copa del Rey frente al Rayo Vallecano, que se produce en este tiempo. Aquel duelo finalizó con empate a dos pero los verdiblancos cayeron en la tanda de penaltis.

En este tramo, los verdiblancos han encajado diez goles y anotaron siete. Sumando sólo tres puntos de 18 posibles y estancándose ahora en los 30 puntos que le alejan de los puestos que dan acceso a Europa y viendo cómo se le acercan los equipos que llegan desde la zona baja de la clasificación.

Loren rompió ayer con su gol en el alargue su sequía anotadora, ya que no marcaba en LaLiga desde el derbi. Sí lo había hecho en la Copa del Rey. El marbellí sigue siendo el máximo anotador verdiblanco de la temporada con once tantos entre las dos competiciones. Canales no vio la quinta amarilla y sí podrá estar disponible para jugar el domingo a las 21.00 ante el Real Madrid en el Villamarín.