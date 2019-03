La plantilla del Rayo y las “diez finales” por la salvación

Antes de recibir al Real Betis, la plantilla del Rayo Vallecano está “concienciada” de la importancia de afrontar en las mejores condiciones las “diez finales” que restan por la salvación, según reconoce el central internacional uruguayo Emiliano Velázquez, uno de los pesos pesados del vestuario franjirrojo. El Rayo Vallecano está en descenso con 23 puntos, a seis de la salvación, y la próxima jornada recibe en su estadio al Betis, que pelea por meterse en competición europea.

Por ese motivo, el partido frente al equipo verdiblanco es vital para los intereses del equipo madrileño, que no puede permitirse un nuevo tropiezo tras encadenar siete derrotas consecutivas que le costaron el puesto al entrenador Míchel y provocaron la vuelta de Paco Jémez. “La presión puede ser buena o mala. Puede servirnos para saber que no demos ningún balón por perdido o dividido y salir a por el partido con nuestra gente, pero tampoco debe hacer que nos presionemos en exceso y por perder un balón caigamos anímicamente”, declaró Velázquez.

El uruguayo, uno de los futbolistas del Rayo que logró el ascenso a Primera la pasada temporada y que aún sigue en la plantilla, recordó la buena racha que el equipo tuvo en enero con varios resultados positivos que incluso le permitieron salir del descenso. “Cuando veníamos mal conseguimos ganar y encadenar varias victorias consecutivas. En este momento volvemos a una racha negativa y espero que lo que pasó sirva para corregir errores”, señaló. De los diez partidos que restan de campeonato, como local el Rayo tiene cinco. Por Vallecas pasarán Betis, Valencia, Huesca, Real Madrid y Valladolid.

“Vallecas es fundamental. Primero porque nosotros tenemos que sentirnos muy fuertes porque la gente nos da un plus. Ellos son los que más aportan y ayudan para que no nos podamos rendir. Cuando miras afuera y ves gente alentándote se te cae la cara de vergüenza si no corres o no das la vida por ellos, que quisieran estar dentro del campo para hacer lo de nosotros”, concluyó.